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Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН - РИА Новости, 18.04.2024
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19:35 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html
Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН
Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН - РИА Новости, 18.04.2024
Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН
СБ ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав ООН в качестве полноценного члена, заявил на заседании Совета безопасности постпред РФ при... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:35
2024-04-18T19:35
в мире
палестина
василий небензя
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россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 апр – РИА Новости. СБ ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав ООН в качестве полноценного члена, заявил на заседании Совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В четверг на 17.00 (00.00 мск) намечено голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена. "Минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас – это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН", - сказал Небензя. По его словам, она проделала долгий и мучительный путь в этом направлении и уже с 2012 года имеет при ООН статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. "Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех челнов Совета безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы", - отметил он. "Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта", - указал Небензя. В проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится: "Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций". В случае принятия данной рекомендации Совбезом, она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240418/axios-1940703215.html
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в мире, палестина, василий небензя, оон, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Василий Небензя, ООН, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН

Небензя: Совбез обязан удовлетворить просьбу Палестины о вступлении в ООН

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 апр – РИА Новости. СБ ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав ООН в качестве полноценного члена, заявил на заседании Совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя.
Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В четверг на 17.00 (00.00 мск) намечено голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена.
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"Минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас – это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН", - сказал Небензя.
По его словам, она проделала долгий и мучительный путь в этом направлении и уже с 2012 года имеет при ООН статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. "Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех челнов Совета безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы", - отметил он.
"Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта", - указал Небензя.
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В проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится: "Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций".
В случае принятия данной рекомендации Совбезом, она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
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