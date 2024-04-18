https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html

Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН

Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН - РИА Новости, 18.04.2024

Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН

СБ ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав ООН в качестве полноценного члена, заявил на заседании Совета безопасности постпред РФ при... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:35

2024-04-18T19:35

2024-04-18T19:35

в мире

палестина

василий небензя

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россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 апр – РИА Новости. СБ ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав ООН в качестве полноценного члена, заявил на заседании Совета безопасности постпред РФ при организации Василий Небензя. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В четверг на 17.00 (00.00 мск) намечено голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена. "Минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас – это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН", - сказал Небензя. По его словам, она проделала долгий и мучительный путь в этом направлении и уже с 2012 года имеет при ООН статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации. "Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех челнов Совета безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного Алжиром от лица арабской группы", - отметил он. "Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта", - указал Небензя. В проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится: "Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций". В случае принятия данной рекомендации Совбезом, она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240418/axios-1940703215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, василий небензя, оон, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году