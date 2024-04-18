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Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае - РИА Новости, 18.04.2024
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02:45 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/otpusk-1940695376.html
Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае
Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае - РИА Новости, 18.04.2024
Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае
Трудовой кодекс России позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными днями, однако стоит учитывать график отпусков, рассказала РИА... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:45
2024-04-18T02:45
общество
работа.ру
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трудовой кодекс России позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными днями, однако стоит учитывать график отпусков, рассказала РИА Новости ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова. В конце апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет четыре выходных дня подряд (с 28 апреля по 1 мая включительно) и двухдневная рабочая неделя - 2 и 3 мая. "Трудовой кодекс предусматривает возможно делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить", - сказала Имранова. Она отметила, что стоит учитывать график отпусков, который в ряде организаций составляется в конце предыдущего года на следующий и утверждается работодателем, исходя из условий производственной необходимости. Поэтому рекомендуется продумывать отпуск заранее и согласовывать его с работодателем и с другими коллегами в отделе, чтобы отсутствие не сказалось на работе. По данным исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости, 15% респондентов планируют взять отпуск на рабочие дни между майскими праздниками, а большинству (85%) для отдыха хватит праздничных дней. В это время россияне собираются отдохнуть на даче, пожарить шашлыки, заняться огородом и собственным здоровьем, а также посетить родственников, свидетельствует опрос. "Отпуск берут небольшое количество россиян, поскольку в этом месяце слишком много праздников и мало рабочих дней, поэтому сумма отпускных будет меньше", - отметила директор по персоналу и организационному развитию "Работы.ру" Юлия Санина. В исследовании, которое проводилось методом опроса с 15 марта по 7 апреля, поучаствовали 3,6 тысячи россиян старше 18 лет.
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общество, работа.ру
Общество, Работа.ру
Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае

Юрист Имранова: трудовой кодекс позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорожане у Парка Горького в Москве
Горожане у Парка Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Горожане у Парка Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трудовой кодекс России позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными днями, однако стоит учитывать график отпусков, рассказала РИА Новости ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.
В конце апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет четыре выходных дня подряд (с 28 апреля по 1 мая включительно) и двухдневная рабочая неделя - 2 и 3 мая.
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"Трудовой кодекс предусматривает возможно делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить", - сказала Имранова.
Она отметила, что стоит учитывать график отпусков, который в ряде организаций составляется в конце предыдущего года на следующий и утверждается работодателем, исходя из условий производственной необходимости. Поэтому рекомендуется продумывать отпуск заранее и согласовывать его с работодателем и с другими коллегами в отделе, чтобы отсутствие не сказалось на работе.
По данным исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости, 15% респондентов планируют взять отпуск на рабочие дни между майскими праздниками, а большинству (85%) для отдыха хватит праздничных дней. В это время россияне собираются отдохнуть на даче, пожарить шашлыки, заняться огородом и собственным здоровьем, а также посетить родственников, свидетельствует опрос.
"Отпуск берут небольшое количество россиян, поскольку в этом месяце слишком много праздников и мало рабочих дней, поэтому сумма отпускных будет меньше", - отметила директор по персоналу и организационному развитию "Работы.ру" Юлия Санина.
В исследовании, которое проводилось методом опроса с 15 марта по 7 апреля, поучаствовали 3,6 тысячи россиян старше 18 лет.
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