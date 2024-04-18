https://ria.ru/20240418/orska-1940705964.html

Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов

Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов - РИА Новости, 18.04.2024

Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов

Воду отводят из жилых массивов Орска, рассматриваются разные варианты - от откачки до направленных взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр Василий Козупица. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:59

2024-04-18T06:59

2024-04-18T07:30

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

урал

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воду отводят из жилых массивов Орска, рассматриваются разные варианты - от откачки до направленных взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр Василий Козупица."Отводим воду из жилых массивов. Рассматриваем самые разные варианты решений. От откачки до направленных взрывов. Уровень Урала позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие. Одновременно откачиваем воду с помощью спецтехники – на Форштадте работает передвижная насосная станция", - говорится в сообщении.Мэр отметил, что перед принятием решения власти все тщательно взвешивают, изучается местность, рельеф, уровень воды, направление течения и другие параметры, чтобы избежать возврата воды и повторного подтопления.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240418/tobol-1940704442.html

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

орск

урал

оренбургская область

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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)