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Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов - РИА Новости, 18.04.2024
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06:59 18.04.2024 (обновлено: 07:30 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/orska-1940705964.html
Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов
Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов - РИА Новости, 18.04.2024
Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов
Воду отводят из жилых массивов Орска, рассматриваются разные варианты - от откачки до направленных взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр Василий Козупица. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:59
2024-04-18T07:30
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
урал
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воду отводят из жилых массивов Орска, рассматриваются разные варианты - от откачки до направленных взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр Василий Козупица."Отводим воду из жилых массивов. Рассматриваем самые разные варианты решений. От откачки до направленных взрывов. Уровень Урала позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие. Одновременно откачиваем воду с помощью спецтехники – на Форштадте работает передвижная насосная станция", - говорится в сообщении.Мэр отметил, что перед принятием решения власти все тщательно взвешивают, изучается местность, рельеф, уровень воды, направление течения и другие параметры, чтобы избежать возврата воды и повторного подтопления.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240418/tobol-1940704442.html
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орск
урал
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Урал, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мэр Орска рассказал о возможных вариантах отвода воды из жилых массивов

Мэр Орска Козупица: из города отводят воду, рассматриваются разные варианты

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воду отводят из жилых массивов Орска, рассматриваются разные варианты - от откачки до направленных взрывов, сообщил в Telegram-канале мэр Василий Козупица.
«
"Отводим воду из жилых массивов. Рассматриваем самые разные варианты решений. От откачки до направленных взрывов. Уровень Урала позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие. Одновременно откачиваем воду с помощью спецтехники – на Форштадте работает передвижная насосная станция", - говорится в сообщении.
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Мэр отметил, что перед принятием решения власти все тщательно взвешивают, изучается местность, рельеф, уровень воды, направление течения и другие параметры, чтобы избежать возврата воды и повторного подтопления.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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ОрскПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияУралОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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