Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска
Жители Орска смогут круглосуточно получать воду, которую возят спецсоставы
Подростки несут ведра с водой в Орске. Архивное фото
ОРСК (Оренбургская область), 18 апр - РИА Новости. Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска, её можно набирать круглосуточно, передаёт корреспондент РИА Новости.
Железнодорожные спецсоставы заправляют автотранспорт для дезинфекции города и автомобильные цистерны для подвоза горожанам. Также можно набрать воду в свою тару без ограничения.
По наблюдению корреспондента, один из рукавов пожарных поездов проложили в районе пересечения улиц Васнецова и Вяземской на станции "Орск-Новый город". Люди приходят туда за водой по нескольку человек.
Там дежурят сотрудники пожарного поезда, набрать воду можно круглосуточно.
Как ранее сообщал мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале, ночью в четверг ряд объектов Кумакского водозабора были обесточены. Перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В данный момент энергетики восстанавливают электроснабжение, а "Росводоканал" возвращает в работу насосное оборудование. Для этого потребуется время.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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