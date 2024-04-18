https://ria.ru/20240418/orsk-1940823952.html

Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска

Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска - РИА Новости, 18.04.2024

Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска

Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска, её можно набирать круглосуточно, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:25

2024-04-18T15:25

2024-04-18T15:25

орск

вяземский

урал

росводоканал

прорыв дамбы в орске

общество

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ОРСК (Оренбургская область), 18 апр - РИА Новости. Пожарные поезда начали привозить техническую воду для жителей Орска, её можно набирать круглосуточно, передаёт корреспондент РИА Новости. Железнодорожные спецсоставы заправляют автотранспорт для дезинфекции города и автомобильные цистерны для подвоза горожанам. Также можно набрать воду в свою тару без ограничения. По наблюдению корреспондента, один из рукавов пожарных поездов проложили в районе пересечения улиц Васнецова и Вяземской на станции "Орск-Новый город". Люди приходят туда за водой по нескольку человек. Там дежурят сотрудники пожарного поезда, набрать воду можно круглосуточно. Как ранее сообщал мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале, ночью в четверг ряд объектов Кумакского водозабора были обесточены. Перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В данный момент энергетики восстанавливают электроснабжение, а "Росводоканал" возвращает в работу насосное оборудование. Для этого потребуется время. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html

https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html

орск

вяземский

урал

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, вяземский, урал, росводоканал, прорыв дамбы в орске, общество