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В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд - РИА Новости, 18.04.2024
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10:22 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/orsk-1940730235.html
В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд
В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд - РИА Новости, 18.04.2024
В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд
В Орске проходит подвоз воды для бытовых нужд в тех районах города, где ее еще нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:22
2024-04-18T10:22
происшествия
жкх
орск
урал
росводоканал
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 18 апр - РИА Новости. В Орске проходит подвоз воды для бытовых нужд в тех районах города, где ее еще нет, передает корреспондент РИА Новости. Из-за прорыва дамбы в Орске многие дома и некоторые районы до сих пор остаются без воды. Каждый день по нескольким адресам приезжают машины "Росводоканала", благодаря этому люди могут набрать воду для бытовых нужд. В районе Новый город, который не так сильно пострадал от паводка, люди вынуждены оставаться без воды. На улицах часто можно встретить жителей с пластиковыми бутылями разного литража. Некоторые покупают воду в магазинах, другие набирают в специальных автоматах. В четверг воду привезли в том числе и на улицу Беляева. Когда вода закончилась, машина уехала, а на точке до сих пор стоит очередь к специальной бочке, откуда можно набрать воду. За водой пришли более 30 человек. На улице Ялтинской установлены специальные краны, воду набрать там можно круглосуточно. Как сообщил агентству один из жителей города, в том районе за водой всегда стоит большая очередь. Больше всего людей утром и после 18:00, когда заканчивается рабочий день. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html
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происшествия, жкх, орск, урал, росводоканал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Орск, Урал, Росводоканал, Прорыв дамбы в Орске
В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд

В Орске проходит подвоз воды для бытовых нужд в тех районах, где ее еще нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка
Сотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка
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ОРСК (Оренбургская обл.), 18 апр - РИА Новости. В Орске проходит подвоз воды для бытовых нужд в тех районах города, где ее еще нет, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за прорыва дамбы в Орске многие дома и некоторые районы до сих пор остаются без воды. Каждый день по нескольким адресам приезжают машины "Росводоканала", благодаря этому люди могут набрать воду для бытовых нужд.
Мэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
6 апреля, 14:49
В районе Новый город, который не так сильно пострадал от паводка, люди вынуждены оставаться без воды. На улицах часто можно встретить жителей с пластиковыми бутылями разного литража. Некоторые покупают воду в магазинах, другие набирают в специальных автоматах.
В четверг воду привезли в том числе и на улицу Беляева. Когда вода закончилась, машина уехала, а на точке до сих пор стоит очередь к специальной бочке, откуда можно набрать воду. За водой пришли более 30 человек.
На улице Ялтинской установлены специальные краны, воду набрать там можно круглосуточно. Как сообщил агентству один из жителей города, в том районе за водой всегда стоит большая очередь. Больше всего людей утром и после 18:00, когда заканчивается рабочий день.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Сотрудники МЧС эвакуируют местную жительницу из подтопленного жилого дома в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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9 апреля, 19:07
 
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