https://ria.ru/20240418/orsk-1940730235.html

В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд

В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд - РИА Новости, 18.04.2024

В Орске начали подвоз воды для бытовых нужд

В Орске проходит подвоз воды для бытовых нужд в тех районах города, где ее еще нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:22

2024-04-18T10:22

2024-04-18T10:22

происшествия

жкх

орск

урал

росводоканал

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 18 апр - РИА Новости. В Орске проходит подвоз воды для бытовых нужд в тех районах города, где ее еще нет, передает корреспондент РИА Новости. Из-за прорыва дамбы в Орске многие дома и некоторые районы до сих пор остаются без воды. Каждый день по нескольким адресам приезжают машины "Росводоканала", благодаря этому люди могут набрать воду для бытовых нужд. В районе Новый город, который не так сильно пострадал от паводка, люди вынуждены оставаться без воды. На улицах часто можно встретить жителей с пластиковыми бутылями разного литража. Некоторые покупают воду в магазинах, другие набирают в специальных автоматах. В четверг воду привезли в том числе и на улицу Беляева. Когда вода закончилась, машина уехала, а на точке до сих пор стоит очередь к специальной бочке, откуда можно набрать воду. За водой пришли более 30 человек. На улице Ялтинской установлены специальные краны, воду набрать там можно круглосуточно. Как сообщил агентству один из жителей города, в том районе за водой всегда стоит большая очередь. Больше всего людей утром и после 18:00, когда заканчивается рабочий день. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html

https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html

орск

урал

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происшествия, жкх, орск, урал, росводоканал, прорыв дамбы в орске