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В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов - РИА Новости, 18.04.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов
За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка, при этом подтопило еще 1208 жилых домов и 1 214 участков, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:28
2024-04-18T10:28
2024-04-18T10:28
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оренбургская область
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УФА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка, при этом подтопило еще 1208 жилых домов и 1 214 участков, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти МО. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1 214 приусадебных участков в 19 населенных пунктах и одно СНТ в четырех МО", - говорится в сообщении. По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 45 СНТ оказались подтоплены 15 444 жилых дома (из них 60 многоквартирных) и 22 537 приусадебных участков, информируют власти.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов и 1 634 участка