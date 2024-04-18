https://ria.ru/20240418/orenburzhe-1940732917.html

В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов - РИА Новости, 18.04.2024

В Оренбуржье за сутки от воды освободили 876 жилых домов

За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка, при этом подтопило еще 1208 жилых домов и 1 214 участков, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:28

2024-04-18T10:28

2024-04-18T10:28

происшествия

жилье

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка, при этом подтопило еще 1208 жилых домов и 1 214 участков, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти МО. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1 214 приусадебных участков в 19 населенных пунктах и одно СНТ в четырех МО", - говорится в сообщении. По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 45 СНТ оказались подтоплены 15 444 жилых дома (из них 60 многоквартирных) и 22 537 приусадебных участков, информируют власти.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, жилье, оренбургская область, наводнения в россии — 2024