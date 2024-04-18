https://ria.ru/20240418/opros-1940778546.html

Опрос: более половины россиян считают, что люди скоро не смогут жить без ИИ

Опрос: более половины россиян считают, что люди скоро не смогут жить без ИИ - РИА Новости, 18.04.2024

Опрос: более половины россиян считают, что люди скоро не смогут жить без ИИ

Большинство россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта (ИИ), при этом 39% респондентов... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:07

2024-04-18T13:07

2024-04-18T13:07

технологии

искусственный интеллект (ии)

ии

втб (банк)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта (ИИ), при этом 39% респондентов опасаются, что их профессия будет заменена при помощи ИИ-алгоритмов, сообщает пресс-служба ВТБ. Соответствующие выводы содержатся в результатах опроса, проведенного по заказу ВТБ в преддверии технологической конференции Data Fusion (Дата Фьюжен). Исследование проводилось в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тысяч жителей. Более всего замещением их компетенций технологиями искусственного интеллекта обеспокоены работники банковской, финансовой сферы (55%), ИТ (45%), торговли и общепита (44%). Как следует из опроса, технологии искусственного интеллекта вызывают любопытство у 66% опрошенных. Одна треть россиян отметила, что испытывают воодушевление при упоминании понятия "искусственный интеллект". При этом менее половины респондентов – 48% – смогли верно определить понятие искусственного интеллекта из предложенных определений. Тем не менее, только 1% опрошенных сообщили, что не слышали о понятии "искусственного интеллекта". Страхи пользователей вокруг искусственного интеллекта включают и его возможный выход из-под контроля человека – такое опасение высказали 58% респондентов. Почти столько же опрошенных опасаются раскрытия своих личных данных. Безусловно готовы доверить свою жизнь и здоровье ИИ 8% респондентов. Еще 58% будут готовы, когда увидят, что это надежно работает. Доверить управление своими личными финансами готовы 10% опрошенных. При подтверждении надежности готовы 49% и еще 15% – если это позволит сэкономить. Для 75% пользователей важно, кто именно оказывает услугу – ИИ или человек, говорится в исследовании. Опрос показал, что 85% респондентов считают, что крупные игроки должны ограничивать возможности продуктов на основе ИИ ради соблюдения этических норм, а 69% участников опроса выразили мнение, что развитие и применение технологий искусственного интеллекта следует ограничивать на законодательном уровне. Также респондентам были предложены различные герои в кино и литературе, которые могли бы ассоциироваться с образом искусственного интеллекта. Наиболее часто пользователи выбирали такие образы как Терминатор из одноименного фильма в исполнении Арнольда Шварценеггера (28%), а также героя Нео в фильме "Матрица" (23%) и Валли, робота-уборщика из популярного мультфильма (21%). При этом образы героев, выделявшихся, прежде всего, умственными, аналитическими способностями, респонденты в основном не выбирали. Кроме того, участников исследования попросили описать ситуации, как технологии искусственного интеллекта могли бы принести наиболее существенную пользу, а также нанести максимальный вред. В первом случае респонденты отмечали возможности спасения жизней, развитие медицины, науки и образования, скорость принятия решений в критических ситуациях, также отмечалась перспектива замены рутинного и опасного для человека труда. А среди вариантов потенциального максимального вреда респонденты опроса указывали апокалипсис, потерю контроля человека над ИИ и смерть человечества. В чуть меньшей степени респондентов беспокоила возможность вытеснения человека в ряде профессий, использование ИИ мошенниками и деградация населения. "Рано или поздно технологии машинного обучения будут доминировать в большинстве окружающих нас сервисов. Но живой разум такие технологии никогда не смогут заменить. Они смогут заменить человека в каких-то рутинных процессах, но ключевое отличие человека от робота – это его способность принятия как раз нестандартных решений в нетривиальных ситуациях. Единственной угрозой в использовании технологий искусственного интеллекта, на мой взгляд, может быть только в их необдуманном использовании, когда они смогут приводить к нанесению физического вреда", – считает руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин, слова которого привели в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20240417/sud-1940593405.html

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940539851.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, искусственный интеллект (ии), ии, втб (банк)