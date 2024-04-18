https://ria.ru/20240418/oplata-1940749964.html

Вячеслав Рябцев: к 2030 году на карты будет приходиться 20 процентов оплат

Вячеслав Рябцев: к 2030 году на карты будет приходиться 20 процентов оплат - РИА Новости, 18.04.2024

Вячеслав Рябцев: к 2030 году на карты будет приходиться 20 процентов оплат

В России наблюдается тренд на увеличение доли оплаты с помощью операций между счетами, к 2030 году на карты может приходиться только порядка 20 процентов таких... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:36

2024-04-18T11:36

2024-04-18T11:36

россия

банки

банковские карты

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В России наблюдается тренд на увеличение доли оплаты с помощью операций между счетами, к 2030 году на карты может приходиться только порядка 20 процентов таких оплат, сообщил руководитель "Тинькофф Кассы" Вячеслав Рябцев. "Сейчас карты по-прежнему занимают львиную долю всех оплат. Но в то же время наблюдается устойчивый тренд на переход от карточного сценария в сторону операций между счетами. Это подтверждается тем, что после всплеска использования карт из-за ухода зарубежных pay-сервисов люди постепенно возвращаются к альтернативным способам, куда входят российские pay-сервисы и СБП. Тот же Tinkoff Pay и pay-сервисы других банков используют QR-коды, а это уже не карточный сценарий", - сказал Рябцев в интервью "Коммерсант. Деньги". Он высказал предположение, что к 2030 году ситуация может стать зеркальным отражением сегодняшней и на карты будет приходиться только 20% оплат. Pay-сервисы в перспективе могут почти полностью заменить карты, как карты когда-то почти полностью заменили наличку. "QR – это всего лишь один из способов. Каждый находит для себя максимально удобный способ оплаты. В процессе развития карточных платежей мы все долго шли к сценарию с одним касанием, когда достаточно только приложить карту или телефон, чтобы прошла оплата. И в этом плане сканирование QR-кода — это как будто откат на несколько "касаний" назад. Тем не менее технологии продолжают развиваться, и идеальный вариант, к которому мы все стремимся – оплата вообще без касаний", - сказал Рябцев. По его словам, одним из вариантов платежных технологий без касания является биометрия. "Будущее у биометрии однозначно есть, другое дело, что надо людей научить платить таким способом, сформировать новые привычки, убедить людей, что это безопасно. Не все пока доверяют биометрии, но это можно преодолеть. По-хорошему биометрия и так у всех сдана в том или ином виде – мы на машине едем, нас камеры снимают, заходим в метро, там тоже камеры, в офисах, на улице – везде камеры", - заявил он. Рябцев отметил, что пока, в период привыкания к технологии, вводятся лимиты по суммам, как при бесконтактной оплате картой без ПИН-кода. В результате биометрия превращается из схемы без касания в схему с двухфакторной аутентификацией. Он считает, что биометрия сможет выйти на массовый рынок, когда возрастет доверие у населения к этой технологии, а также когда будет улучшена скорость обработки данных. "Покупатели привыкли к быстрым оплатам, поэтому необходимо создать условия, чтобы обработка данных проходила мгновенно. Тут поможет наращивание инфраструктуры, увеличение количества точек доступа, в которые "стучится" тот или иной банк. Это большие инвестиции. Доверие, скорость, себестоимость оборудования, которое проверяет биометрию — при наличии всего этого привычка пользователя платить биометрией укрепится лет через пять. Потом это станет нам также привычно, как платить картой", - заключил Рябцев.

https://realty.ria.ru/20240415/minsk-1940068503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, банки, банковские карты