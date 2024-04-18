https://ria.ru/20240418/opasnost-1940922068.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:05
2024-04-18T23:05
2024-04-18T23:06
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности