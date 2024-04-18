Рейтинг@Mail.ru
Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 18.04.2024 (обновлено: 22:36 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html
Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт
Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт - РИА Новости, 18.04.2024
Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт
Житель дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал РИА Новости, что конфликта и ссоры возле дома изначально не заметил, а спустя пару... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:35
2024-04-18T22:36
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940916494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c334c152f794867cdff1be3a17e3fb8.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Житель дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал РИА Новости, что конфликта и ссоры возле дома изначально не заметил, а спустя пару минут услышал женский крик и увидел парня, лежащего на асфальте в крови. "Вчера примерно в 19.30 я возвращался с работы... подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья", - рассказал очевидец происшествия, проживающий в подъезде №7. Он уточнил, что напротив подъезда стоял белый седан. По его словам, парень объяснял оппонентам, что здесь живет. Житель седьмого подъезда отметил, что сразу понял, что конфликт возник из-за автомобиля. "Никакого скандала и ссор не последовало, я постоял, а потом зашёл домой", - добавил житель седьмого подъезда. Он уточнил, что зашел домой буквально на пару минут, а потом вышел из подъезда и услышал истошный женский крик. "Когда я подходил к соседнему подъезду, увидел молодого человека, который лежал уже на асфальте… Я подумал, что его ударили… Подошел ближе, а он в крови лежит", - рассказал житель. Также он заметил, что на месте происшествия находились те же двое граждан Ближнего Зарубежья. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
https://ria.ru/20240418/poiski-1940855926.html
https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html
https://ria.ru/20240418/tsvety-1940887171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очевидец убийства из-за парковки в Москве: началось без "скандала", закончилось – кровью
Очевидец убийства из-за парковки в Москве: началось без "скандала", закончилось - кровью
2024-04-18T21:35
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940916494_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94f4feee346360dd57237aff48f8cade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт

Очевидец убийства в Москве: началось без "скандала", закончилось кровью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Житель дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал РИА Новости, что конфликта и ссоры возле дома изначально не заметил, а спустя пару минут услышал женский крик и увидел парня, лежащего на асфальте в крови.
«
"Вчера примерно в 19.30 я возвращался с работы... подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья", - рассказал очевидец происшествия, проживающий в подъезде №7.
Александр Залдастанов, Хирург
"Ночные волки" готовы помочь в поисках убийцы мотоциклиста в Москве
Вчера, 17:12
Он уточнил, что напротив подъезда стоял белый седан. По его словам, парень объяснял оппонентам, что здесь живет.
Житель седьмого подъезда отметил, что сразу понял, что конфликт возник из-за автомобиля.
«
"Никакого скандала и ссор не последовало, я постоял, а потом зашёл домой", - добавил житель седьмого подъезда.
Он уточнил, что зашел домой буквально на пару минут, а потом вышел из подъезда и услышал истошный женский крик.
«
"Когда я подходил к соседнему подъезду, увидел молодого человека, который лежал уже на асфальте… Я подумал, что его ударили… Подошел ближе, а он в крови лежит", - рассказал житель.
Допрос отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве
Вчера, 19:10
Также он заметил, что на месте происшествия находились те же двое граждан Ближнего Зарубежья.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
Цветы у дома убитого из-за парковки мужчины на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Москве возложили цветы к дому мужчины, убитого из-за замечания
Вчера, 19:16
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала