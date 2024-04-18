https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html

Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт

Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт - РИА Новости, 18.04.2024

Очевидец убийства из-за парковки в Москве рассказал, как начался конфликт

Житель дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал РИА Новости, что конфликта и ссоры возле дома изначально не заметил, а спустя пару... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:35

2024-04-18T21:35

2024-04-18T22:36

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Житель дома, где убили 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал РИА Новости, что конфликта и ссоры возле дома изначально не заметил, а спустя пару минут услышал женский крик и увидел парня, лежащего на асфальте в крови. "Вчера примерно в 19.30 я возвращался с работы... подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья", - рассказал очевидец происшествия, проживающий в подъезде №7. Он уточнил, что напротив подъезда стоял белый седан. По его словам, парень объяснял оппонентам, что здесь живет. Житель седьмого подъезда отметил, что сразу понял, что конфликт возник из-за автомобиля. "Никакого скандала и ссор не последовало, я постоял, а потом зашёл домой", - добавил житель седьмого подъезда. Он уточнил, что зашел домой буквально на пару минут, а потом вышел из подъезда и услышал истошный женский крик. "Когда я подходил к соседнему подъезду, увидел молодого человека, который лежал уже на асфальте… Я подумал, что его ударили… Подошел ближе, а он в крови лежит", - рассказал житель. Также он заметил, что на месте происшествия находились те же двое граждан Ближнего Зарубежья. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.

https://ria.ru/20240418/poiski-1940855926.html

https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html

https://ria.ru/20240418/tsvety-1940887171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец убийства из-за парковки в Москве: началось без "скандала", закончилось – кровью Очевидец убийства из-за парковки в Москве: началось без "скандала", закончилось - кровью 2024-04-18T21:35 true PT1M40S

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы