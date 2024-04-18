https://ria.ru/20240418/obstrel-1940903883.html
ВСУ открыли огонь по Токмаку
ВСУ открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ открыли огонь по Токмаку
Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:27
2024-04-18T20:27
2024-04-18T20:29
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов.Подробности уточняются.
https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ открыли огонь по Токмаку
Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Токмаку в Запорожской области, работает ПВО