https://ria.ru/20240418/obstrel-1940903883.html

ВСУ открыли огонь по Токмаку

ВСУ открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 18.04.2024

ВСУ открыли огонь по Токмаку

Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:27

2024-04-18T20:27

2024-04-18T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

токмак

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов.Подробности уточняются.

https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html

запорожская область

токмак

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, токмак, россия, владимир рогов