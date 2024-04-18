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ВСУ открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 18.04.2024 (обновлено: 20:29 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/obstrel-1940903883.html
ВСУ открыли огонь по Токмаку
ВСУ открыли огонь по Токмаку - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ открыли огонь по Токмаку
Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:27
2024-04-18T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
токмак
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов.Подробности уточняются.
https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, токмак, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Токмак, Россия, Владимир Рогов
ВСУ открыли огонь по Токмаку

Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Токмаку в Запорожской области, работает ПВО

© РИА Новости / Мария МарикянТокмак в Запорожской области после обстрела
Токмак в Запорожской области после обстрела - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Токмак в Запорожской области после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«
"Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов.
Подробности уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныТокмакРоссияВладимир Рогов
 
 
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