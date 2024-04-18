Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ольгинку - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 18.04.2024 (обновлено: 12:40 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/obstrel-1940763919.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ольгинку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ольгинку - РИА Новости, 18.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ольгинку
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ольгинке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:27
2024-04-18T12:40
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940764670_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_982484452674dd37ef67d6c61600179d.jpg
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ольгинке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Ольгинка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 11.25 по 11.40 выпустили еще девять снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230930/obstrel-1899671516.html
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940764670_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c45bd797daa4fe303a8f82264e05bc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ольгинку

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Ольгинке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. 18 апреля 2024
Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ольгинке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Ольгинка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
ВСУ обстреляли монастырь в ДНР, два человека пострадали
30 сентября 2023, 20:44
Кроме того, ВСУ с 11.25 по 11.40 выпустили еще девять снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
10 марта, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала