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В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/obstrel-1940736312.html
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 18.04.2024
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:47
2024-04-18T10:47
в мире
каховка
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 18 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 40 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела террористами киевского режима в Каховке погиб один мирный житель, четыре мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка. В Новой Каховке поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
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каховка
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в мире, каховка, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Каховка, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель, четверо ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК, 18 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 40 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела террористами киевского режима в Каховке погиб один мирный житель, четыре мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник.
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Всего под огнем противника оказались семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.
В Новой Каховке поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКаховкаНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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