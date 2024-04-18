https://ria.ru/20240418/obstrel-1940736312.html

В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 18.04.2024

В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:47

2024-04-18T10:47

2024-04-18T10:47

в мире

каховка

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 18 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 40 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела террористами киевского режима в Каховке погиб один мирный житель, четыре мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка. В Новой Каховке поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".

https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html

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новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, каховка, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины