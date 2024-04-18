https://ria.ru/20240418/obstrel-1940736312.html
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 18.04.2024
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:47
2024-04-18T10:47
2024-04-18T10:47
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ГЕНИЧЕСК, 18 апр - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 40 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела террористами киевского режима в Каховке погиб один мирный житель, четыре мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка. В Новой Каховке поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза".
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Каховка, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель, четверо ранены