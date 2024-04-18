https://ria.ru/20240418/nyp-1940709976.html

Google уволила протестовавших против контракта с Израилем, пишут СМИ

Google уволила протестовавших против контракта с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024

Google уволила протестовавших против контракта с Израилем, пишут СМИ

Американская корпорация Google уволила 28 сотрудников, принявших участие в 10-часовой забастовке в офисах компании против её сотрудничества с израильскими... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:07

2024-04-18T08:07

2024-04-18T08:33

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американская корпорация Google уволила 28 сотрудников, принявших участие в 10-часовой забастовке в офисах компании против её сотрудничества с израильскими правительством и вооружёнными силами, сообщает газета New York Post со ссылкой на полученную корпоративную записку. "Google уволила 28 сотрудников за участие в 10-часовой сидячей забастовке в офисах поискового гиганта в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния, в знак протеста против деловых связей компании с правительством Израиля", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, протестующие требовали, чтобы Google расторгла контракт "Проект Нимбус" стоимостью 1,2 миллиарда долларов, в рамках которого службы Google Cloud и Amazon Web Services предоставляют услуги облачных вычислений и искусственного интеллекта для израильского правительства и вооружённых сил. Сообщается, что небольшое количество протестующих сотрудников вошли в офис препятствовали работе других сотрудников. Комментируя увольнения, представитель Google заявил, что поведение протестующих было "совершенно неприемлемым" и воспрепятствование работе других сотрудников является "нарушением политики" компании. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Израиль ввёл в секторе Газа экспериментальную систему распознавания лиц для массовой слежки за палестинцами. Представитель израильской разведки заявил изданию, что система распознавания лиц задействует технологии частной израильской компании Corsight и Google Photos.

https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html

https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, израиль, google, нью-йорк (город), калифорния