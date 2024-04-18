https://ria.ru/20240418/nozh-1940827692.html
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве
Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:38
2024-04-18T15:38
2024-04-18T16:39
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале ведомства. Среди фотографий, которые опубликовала московская прокуратура, есть снимок ножа - вероятно, того, которым и был убит мужчина. На острие видны красные пятна. На рукоятке ножа изображен волк с открытой пастью. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940717095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале
ведомства.
Среди фотографий, которые опубликовала московская прокуратура, есть снимок ножа - вероятно, того, которым и был убит мужчина. На острие видны красные пятна. На рукоятке ножа изображен волк с открытой пастью.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.