https://ria.ru/20240418/nozh-1940827692.html

Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве

Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве - РИА Новости, 18.04.2024

Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве

Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:38

2024-04-18T15:38

2024-04-18T16:39

происшествия

москва

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале ведомства. Среди фотографий, которые опубликовала московская прокуратура, есть снимок ножа - вероятно, того, которым и был убит мужчина. На острие видны красные пятна. На рукоятке ножа изображен волк с открытой пастью. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.

https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940717095.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы