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Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
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15:38 18.04.2024 (обновлено: 16:39 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/nozh-1940827692.html
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве
Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:38
2024-04-18T16:39
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале ведомства. Среди фотографий, которые опубликовала московская прокуратура, есть снимок ножа - вероятно, того, которым и был убит мужчина. На острие видны красные пятна. На рукоятке ножа изображен волк с открытой пастью. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940717095.html
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происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Прокуратура показала нож, которым убили мужчину в Москве

Прокуратура показала нож, которым убили мужчину на юго-востоке Москвы

© Прокуратура города МосквыНож, которым, предположительно, убили молодого человека из-за парковки в столице
Нож, которым, предположительно, убили молодого человека из-за парковки в столице
© Прокуратура города Москвы
Нож, которым, предположительно, убили молодого человека из-за парковки в столице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московская прокуратура показала нож, которым, предположительно, нелегал убил молодого человека из-за парковки в столице, фото опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Среди фотографий, которые опубликовала московская прокуратура, есть снимок ножа - вероятно, того, которым и был убит мужчина. На острие видны красные пятна. На рукоятке ножа изображен волк с открытой пастью.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале.
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ПроисшествияМоскваУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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