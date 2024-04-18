https://ria.ru/20240418/nebenzya-1940912745.html

Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя

Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2024

Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя

Из-за позиции США международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:27

2024-04-18T21:27

2024-04-18T21:27

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Из-за позиции США международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни", - сказал Небензя. "Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность", - указал он. По его словам, с 7 октября 2023 года СБ ООН днями и ночами обсуждал варианты продуктов, нацеленных на остановку насилия в Газе. "Всего делегациями было предложено 10 различных проектов резолюций. Россия еще 16 октября внесла первый проект резолюции о прекращении огня в секторе, против которого проголосовали Франция, Великобритания, США и Япония", - отметил Небензя. "Следующий проект, представленный Бразилией 18 октября, США единолично заветировали, хотя в нем содержалась столь важная, как теперь заявляют американские коллеги, формулировка про осуждение ХАМАС", - напомнил постпред. "Представляете сколько жизней могло быть спасено, если бы эти предложения были тогда поддержаны? В том числе и жизней заложников", - добавил Небензя. С тех пор, как напомнил постпред, Вашингтон применял вето еще трижды, чтобы не позволить Совету принять решение, которое бы остановило израильскую военную операцию в Газе. "Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их "эффективной дипломатии на земле", а на самом деле – чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава", - заявил он. Он напомнил, что американская делегация требовала из любого проекта резолюции вымарать малейшее упоминание о необходимости прекратить насилие. "Каждое американское вето по Газе – это не просто статистика голосования в Совете безопасности ООН. У него была и конкретная страшная цена – жизни тысяч мирных жителей Газы", - заключил он.

https://ria.ru/20240418/peregovory-1940883281.html

https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html

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