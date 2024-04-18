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Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2024
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21:27 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/nebenzya-1940912745.html
Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя
Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2024
Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя
Из-за позиции США международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:27
2024-04-18T21:27
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обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Из-за позиции США международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни", - сказал Небензя. "Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность", - указал он. По его словам, с 7 октября 2023 года СБ ООН днями и ночами обсуждал варианты продуктов, нацеленных на остановку насилия в Газе. "Всего делегациями было предложено 10 различных проектов резолюций. Россия еще 16 октября внесла первый проект резолюции о прекращении огня в секторе, против которого проголосовали Франция, Великобритания, США и Япония", - отметил Небензя. "Следующий проект, представленный Бразилией 18 октября, США единолично заветировали, хотя в нем содержалась столь важная, как теперь заявляют американские коллеги, формулировка про осуждение ХАМАС", - напомнил постпред. "Представляете сколько жизней могло быть спасено, если бы эти предложения были тогда поддержаны? В том числе и жизней заложников", - добавил Небензя. С тех пор, как напомнил постпред, Вашингтон применял вето еще трижды, чтобы не позволить Совету принять решение, которое бы остановило израильскую военную операцию в Газе. "Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их "эффективной дипломатии на земле", а на самом деле – чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава", - заявил он. Он напомнил, что американская делегация требовала из любого проекта резолюции вымарать малейшее упоминание о необходимости прекратить насилие. "Каждое американское вето по Газе – это не просто статистика голосования в Совете безопасности ООН. У него была и конкретная страшная цена – жизни тысяч мирных жителей Газы", - заключил он.
https://ria.ru/20240418/peregovory-1940883281.html
https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html
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в мире, сша, россия, франция, василий небензя, оон, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Россия, Франция, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мир не защитил палестинцев от израильской бойни из-за США, заявил Небензя

Небензя: мир не смог защитить палестинцев от израильской бойни из-за США

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Из-за позиции США международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни", - сказал Небензя.
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«
"Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность", - указал он.
По его словам, с 7 октября 2023 года СБ ООН днями и ночами обсуждал варианты продуктов, нацеленных на остановку насилия в Газе. "Всего делегациями было предложено 10 различных проектов резолюций. Россия еще 16 октября внесла первый проект резолюции о прекращении огня в секторе, против которого проголосовали Франция, Великобритания, США и Япония", - отметил Небензя.
«
"Следующий проект, представленный Бразилией 18 октября, США единолично заветировали, хотя в нем содержалась столь важная, как теперь заявляют американские коллеги, формулировка про осуждение ХАМАС", - напомнил постпред.
«
"Представляете сколько жизней могло быть спасено, если бы эти предложения были тогда поддержаны? В том числе и жизней заложников", - добавил Небензя.
С тех пор, как напомнил постпред, Вашингтон применял вето еще трижды, чтобы не позволить Совету принять решение, которое бы остановило израильскую военную операцию в Газе. "Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их "эффективной дипломатии на земле", а на самом деле – чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава", - заявил он.
Он напомнил, что американская делегация требовала из любого проекта резолюции вымарать малейшее упоминание о необходимости прекратить насилие.
«
"Каждое американское вето по Газе – это не просто статистика голосования в Совете безопасности ООН. У него была и конкретная страшная цена – жизни тысяч мирных жителей Газы", - заключил он.
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