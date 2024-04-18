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Ученые выяснили, какими навыками должен обладать современный учитель - РИА Новости, 18.04.2024
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Наука
 
07:00 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/nauka-1940100720.html
Ученые выяснили, какими навыками должен обладать современный учитель
Ученые выяснили, какими навыками должен обладать современный учитель - РИА Новости, 18.04.2024
Ученые выяснили, какими навыками должен обладать современный учитель
Универсальные компетенции, которыми должен обладать современный учитель для успешной работы выявили ученые Президентской академии (Cамарский филиал). Сотрудники РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:00
2024-04-18T07:00
наука
наука
общество
самарское
ярославская область
ханты-мансийский автономный округ
виктор прудников
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Универсальные компетенции, которыми должен обладать современный учитель для успешной работы выявили ученые Президентской академии (Cамарский филиал). Сотрудники вуза изучили требования работодателей к педагогическим кадрам общеобразовательных школ и определили, каких навыков ждут от молодых специалистов, об этом сообщили в пресс-службе филиала.Для определения ключевых требований специалисты академии проанализировали данные из 255 школ в трех пилотных регионах страны, имеющих разный экономический статус."Мы провели онлайн анкетирование руководителей общеобразовательных организаций Самарской и Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Всего было охвачено 186 директоров школ (73%) и 69 заместителей (27%)", – рассказала кандидат педагогических наук, директор Президентской академии (Самарский филиал) Виктория Прудникова.Результаты показали, что все руководители школ обращают особое внимание на способность кандидатов обучаться. По их мнению, молодой учитель должен быть в состоянии понять, каких знаний ему не хватает, самостоятельно найти источники недостающей информации, оценить их достоверность и лишь затем извлечь из них нужные данные.Также в список необходимых универсальных компетенций вошли умение контролировать и управлять собой и другими. Эксперты отметили, что в этом вопросе требования к выпускникам педагогических вузов выше, чем к выпускникам педагогических колледжей.Еще одним важным умением в профессиональной деятельности, выделенным в ходе исследования, стала эффективная коммуникация будущего преподавателя (умение объяснять материал, общаться с родителями, разрешать конфликты в классе, а также взаимодействовать с коллегами), причем как устная, так и письменная.Опрошенные работодатели также считают, что выпускники педагогических образовательных учреждений всех уровней обязаны корректно оценивать результаты проделанной работы, в том числе методических разработок и оформленных документов.Исследование проводилось январе-феврале 2024 года и было направлено на изучение запросов работодателей на универсальные навыки и умения педагогов с высшим образованием. Авторы отметили, что запросы работодателей к универсальным компетенциям учителей с высшим образованием довольно однородны и не зависят от специфики социально-экономического развития региона, нахождения школ в городской или сельской местности, количества учеников.В вузе сообщили, что работа над проектом продолжается. В будущем предстоит оценить уровень владения описанными компетенциями действующих учителей и выпускников педагогических университетов, а также сформировать предложения по профессиональному развитию и базовой подготовке будущих педагогов.
https://sn.ria.ru/20230628/pedagog-1871826479.html
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самарское
ярославская область
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наука, общество, самарское, ярославская область, ханты-мансийский автономный округ, виктор прудников, навигатор абитуриента, университетская наука, школа
Наука, Наука, Общество, Самарское, Ярославская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Виктор Прудников, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Школа

Ученые выяснили, какими навыками должен обладать современный учитель

© iStock.com / jacoblundУчительница проводит урок
Учительница проводит урок - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / jacoblund
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Универсальные компетенции, которыми должен обладать современный учитель для успешной работы выявили ученые Президентской академии (Cамарский филиал). Сотрудники вуза изучили требования работодателей к педагогическим кадрам общеобразовательных школ и определили, каких навыков ждут от молодых специалистов, об этом сообщили в пресс-службе филиала.
Для определения ключевых требований специалисты академии проанализировали данные из 255 школ в трех пилотных регионах страны, имеющих разный экономический статус.
«
"Мы провели онлайн анкетирование руководителей общеобразовательных организаций Самарской и Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Всего было охвачено 186 директоров школ (73%) и 69 заместителей (27%)", – рассказала кандидат педагогических наук, директор Президентской академии (Самарский филиал) Виктория Прудникова.
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Результаты показали, что все руководители школ обращают особое внимание на способность кандидатов обучаться. По их мнению, молодой учитель должен быть в состоянии понять, каких знаний ему не хватает, самостоятельно найти источники недостающей информации, оценить их достоверность и лишь затем извлечь из них нужные данные.
Также в список необходимых универсальных компетенций вошли умение контролировать и управлять собой и другими. Эксперты отметили, что в этом вопросе требования к выпускникам педагогических вузов выше, чем к выпускникам педагогических колледжей.
Еще одним важным умением в профессиональной деятельности, выделенным в ходе исследования, стала эффективная коммуникация будущего преподавателя (умение объяснять материал, общаться с родителями, разрешать конфликты в классе, а также взаимодействовать с коллегами), причем как устная, так и письменная.
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Опрошенные работодатели также считают, что выпускники педагогических образовательных учреждений всех уровней обязаны корректно оценивать результаты проделанной работы, в том числе методических разработок и оформленных документов.
Исследование проводилось январе-феврале 2024 года и было направлено на изучение запросов работодателей на универсальные навыки и умения педагогов с высшим образованием. Авторы отметили, что запросы работодателей к универсальным компетенциям учителей с высшим образованием довольно однородны и не зависят от специфики социально-экономического развития региона, нахождения школ в городской или сельской местности, количества учеников.
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В вузе сообщили, что работа над проектом продолжается. В будущем предстоит оценить уровень владения описанными компетенциями действующих учителей и выпускников педагогических университетов, а также сформировать предложения по профессиональному развитию и базовой подготовке будущих педагогов.
 
НаукаНаукаОбществоСамарскоеЯрославская областьХанты-Мансийский автономный округВиктор ПрудниковНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаШкола
 
 
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