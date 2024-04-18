Рейтинг@Mail.ru
В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ" - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 18.04.2024 (обновлено: 09:53 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/nanosputnik-1940714721.html
В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ"
В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ" - РИА Новости, 18.04.2024
В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ"
Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям прототипа первого в России радиолокационного аппарата "Аист-СТ", способного "видеть" Землю РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:26
2024-04-18T09:53
космос - риа наука
россия
земля
арктика
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940716707_789:552:2400:1458_1920x0_80_0_0_e10cf18dc869184c4b889970b9646f3f.jpg
САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям прототипа первого в России радиолокационного аппарата "Аист-СТ", способного "видеть" Землю сквозь плотные облака, сообщили в пресс-службе вуза. "Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям инженерной модели малого космического аппарата "Аист-СТ" - 12-юнитового наноспутника в формате "кубсат", оснащенного радаром и предназначенного для радиолокационного мониторинга поверхности Земли ... "Аист-СТ" должен стать первым отечественным наноспутником с радиолокационной установкой - до этого радары устанавливались в России на более крупные космические аппараты", - говорится в сообщении вуза. По конструкции и габаритам инженерная модель полностью идентична будущему космическому аппарату, например, рама и корпус модели аналогичны тем, что полетят потом в космос, сообщил руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета Максим Иванушкин. При этом, в отличие от реального космического аппарата, в инженерной модели полезная нагрузка и различные агрегаты частично представлены макетами, а не действующими образцами. Вместе с началом испытаний началась сборка летного образца спутника, запуск которого запланирован на вторую половину 2024 года, отметил Иванушкин. Сборка ведется вместе со специалистами компании "Специальный технологический центр" (СТЦ). Благодаря радиолокационной аппаратуре спутник "Аист-СТ" сможет вести мониторинг поверхности Земли вне зависимости от времени суток и уровня освещенности, в любых погодных условиях. Он позволит получать точные данные по рельефу земной поверхности, эффективно следить за таянием ледников в горах, выявлять загрязненные участки на воде и определять толщину льда для ледовой разведки и прокладке маршрутов ледоколов в Арктике и Антарктике. Предполагается, что срок активного существования спутника составит не менее года.
https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html
россия
земля
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940716707_811:409:2400:1600_1920x0_80_0_0_a2add86e083e47fd1a3d63fa802031bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, земля, арктика, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Арктика, Самарский университет, Университетская наука, Навигатор абитуриента
В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ"

В Самаре начали испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ"

© Фото : Самарский университет им. КоролёваМакет спутника радиолокационного наблюдения "АИСТ-СТ"
Макет спутника радиолокационного наблюдения АИСТ-СТ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Самарский университет им. Королёва
Макет спутника радиолокационного наблюдения "АИСТ-СТ"
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям прототипа первого в России радиолокационного аппарата "Аист-СТ", способного "видеть" Землю сквозь плотные облака, сообщили в пресс-службе вуза.
"Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям инженерной модели малого космического аппарата "Аист-СТ" - 12-юнитового наноспутника в формате "кубсат", оснащенного радаром и предназначенного для радиолокационного мониторинга поверхности Земли ... "Аист-СТ" должен стать первым отечественным наноспутником с радиолокационной установкой - до этого радары устанавливались в России на более крупные космические аппараты", - говорится в сообщении вуза.
По конструкции и габаритам инженерная модель полностью идентична будущему космическому аппарату, например, рама и корпус модели аналогичны тем, что полетят потом в космос, сообщил руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета Максим Иванушкин. При этом, в отличие от реального космического аппарата, в инженерной модели полезная нагрузка и различные агрегаты частично представлены макетами, а не действующими образцами.
Вместе с началом испытаний началась сборка летного образца спутника, запуск которого запланирован на вторую половину 2024 года, отметил Иванушкин. Сборка ведется вместе со специалистами компании "Специальный технологический центр" (СТЦ).
Благодаря радиолокационной аппаратуре спутник "Аист-СТ" сможет вести мониторинг поверхности Земли вне зависимости от времени суток и уровня освещенности, в любых погодных условиях. Он позволит получать точные данные по рельефу земной поверхности, эффективно следить за таянием ледников в горах, выявлять загрязненные участки на воде и определять толщину льда для ледовой разведки и прокладке маршрутов ледоколов в Арктике и Антарктике. Предполагается, что срок активного существования спутника составит не менее года.
Демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата ВМ Дань М - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В России испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников
7 декабря 2023, 10:42
 
Космос - РИА НаукаРоссияЗемляАрктикаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала