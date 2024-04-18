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В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ"

В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ" - РИА Новости, 18.04.2024

В России начались испытания прототипа первого наноспутника "Аист-СТ"

Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям прототипа первого в России радиолокационного аппарата "Аист-СТ", способного "видеть" Землю РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:26

2024-04-18T09:26

2024-04-18T09:53

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САМАРА, 18 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям прототипа первого в России радиолокационного аппарата "Аист-СТ", способного "видеть" Землю сквозь плотные облака, сообщили в пресс-службе вуза. "Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям инженерной модели малого космического аппарата "Аист-СТ" - 12-юнитового наноспутника в формате "кубсат", оснащенного радаром и предназначенного для радиолокационного мониторинга поверхности Земли ... "Аист-СТ" должен стать первым отечественным наноспутником с радиолокационной установкой - до этого радары устанавливались в России на более крупные космические аппараты", - говорится в сообщении вуза. По конструкции и габаритам инженерная модель полностью идентична будущему космическому аппарату, например, рама и корпус модели аналогичны тем, что полетят потом в космос, сообщил руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета Максим Иванушкин. При этом, в отличие от реального космического аппарата, в инженерной модели полезная нагрузка и различные агрегаты частично представлены макетами, а не действующими образцами. Вместе с началом испытаний началась сборка летного образца спутника, запуск которого запланирован на вторую половину 2024 года, отметил Иванушкин. Сборка ведется вместе со специалистами компании "Специальный технологический центр" (СТЦ). Благодаря радиолокационной аппаратуре спутник "Аист-СТ" сможет вести мониторинг поверхности Земли вне зависимости от времени суток и уровня освещенности, в любых погодных условиях. Он позволит получать точные данные по рельефу земной поверхности, эффективно следить за таянием ледников в горах, выявлять загрязненные участки на воде и определять толщину льда для ледовой разведки и прокладке маршрутов ледоколов в Арктике и Антарктике. Предполагается, что срок активного существования спутника составит не менее года.

https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html

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космос - риа наука, россия, земля, арктика, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента