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Чибис попросил Путина распространить "полярки" на всех молодых специалистов - РИА Новости, 18.04.2024
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Мурманская область
 
20:37 18.04.2024 (обновлено: 20:38 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/nadbavki-1940907333.html
Чибис попросил Путина распространить "полярки" на всех молодых специалистов
Чибис попросил Путина распространить "полярки" на всех молодых специалистов - РИА Новости, 18.04.2024
Чибис попросил Путина распространить "полярки" на всех молодых специалистов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержки главы государства в распространении... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:37
2024-04-18T20:38
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержки главы государства в распространении полярных надбавок на всех молодых специалистов, исключив необходимость пятилетнего срока работы на севере. Чибис рассказал о том, что свою эффективность показала выплата "полярок" для молодых специалистов. По инициативе регионального правительства с 2020 года в Мурманской области действуют "Полярки молодым" – молодежь получает выплаты с первого дня работы в бюджетной отрасли. Ранее Путин давал поручение ввести такую же меру для работников федеральных органов власти и федеральных учреждений, которые работают на Крайнем Севере. Уже подготовлен проект постановления правительства РФ, в котором, по словам Чибиса, есть сдерживающий фактор – пять лет проживания на Крайнем Севере. "Мы заявляли свою позицию и несогласие с этим. И я, и другие арктические губернаторы. Я бы попросил вас поручить, чтобы в итоговом документе такой нормы не было. Тогда мы сможем привлекать молодых ребят с других регионов, чтобы они сразу могли получать "полярки" без пяти лет проживания на Крайнем Севере", – сказал Чибис. Также глава региона рассказал об успехах программы кадрового сопровождения "Курс на Север", которая позволяет привлекать специалистов из других регионов в Мурманскую область. "Мы полностью берем молодых ребят под опеку, включая бытовые вопросы: устройство детей в детские сады, ознакомление с территорией Мурманской области. Проект позволяет нам привозить и учителей, и работников здравоохранения", – отметил Чибис. С 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. Ранее молодым специалистам было необходимо отработать здесь как минимум пять лет.
https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html
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мурманская область, андрей чибис, россия, владимир путин
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Россия, Владимир Путин

Чибис попросил Путина распространить "полярки" на всех молодых специалистов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержки главы государства в распространении полярных надбавок на всех молодых специалистов, исключив необходимость пятилетнего срока работы на севере.
Чибис рассказал о том, что свою эффективность показала выплата "полярок" для молодых специалистов. По инициативе регионального правительства с 2020 года в Мурманской области действуют "Полярки молодым" – молодежь получает выплаты с первого дня работы в бюджетной отрасли. Ранее Путин давал поручение ввести такую же меру для работников федеральных органов власти и федеральных учреждений, которые работают на Крайнем Севере. Уже подготовлен проект постановления правительства РФ, в котором, по словам Чибиса, есть сдерживающий фактор – пять лет проживания на Крайнем Севере.
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«
"Мы заявляли свою позицию и несогласие с этим. И я, и другие арктические губернаторы. Я бы попросил вас поручить, чтобы в итоговом документе такой нормы не было. Тогда мы сможем привлекать молодых ребят с других регионов, чтобы они сразу могли получать "полярки" без пяти лет проживания на Крайнем Севере", – сказал Чибис.
Также глава региона рассказал об успехах программы кадрового сопровождения "Курс на Север", которая позволяет привлекать специалистов из других регионов в Мурманскую область.
«
"Мы полностью берем молодых ребят под опеку, включая бытовые вопросы: устройство детей в детские сады, ознакомление с территорией Мурманской области. Проект позволяет нам привозить и учителей, и работников здравоохранения", – отметил Чибис.
С 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. Ранее молодым специалистам было необходимо отработать здесь как минимум пять лет.
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Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисРоссияВладимир Путин
 
 
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