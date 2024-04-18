"Москвич" отрицает обстоятельства банкротства
"Москвич" об информации о банкротстве: это подрыв деловой репутации
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич"
Мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Обстоятельства банкротства завода "Москвич" отсутствуют, действия представителей иностранного контрагента нацелены на подрыв деловой репутации, сообщили в пресс-службе компании.
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"АО МАЗ "Москвич" полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ "Москвич" является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ "Москвич" отсутствуют", - говорится в сообщении.
Ранее на Федресурсе было опубликовано намерение "Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед" обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании завода "Москвич" несостоятельным из-за наличия признаков банкротства.
Сведения о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа согласно закону у "Москвича" отсутствуют. Завод планирует реализовать право на обжалование вынесенных судебных актов в установленном порядке.
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"Завод считает действия представителей иностранного контрагента недобросовестными, нацеленными на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о несостоятельности АО МАЗ "Москвич", а не на урегулирование спора", - заявили в пресс-службе "Москвича".
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