https://ria.ru/20240418/moskva-1941848595.html
Два исторических фонтана промыли в парке Северного речного вокзала Москвы
Два исторических фонтана промыли в парке Северного речного вокзала Москвы - РИА Новости, 23.04.2024
Два исторических фонтана промыли в парке Северного речного вокзала Москвы
Два исторических фонтана промыли городские службы Москвы в парке Северного речного вокзала, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-18T11:53
2024-04-18T11:53
2024-04-23T18:13
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москва
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
фонтаны
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два исторических фонтана промыли городские службы Москвы в парке Северного речного вокзала, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Промыли два исторических фонтана в парке Северного речного вокзала в САО. Фонтаны расположены на одной из продольных аллей, по левую и по правую стороны от центральной аллеи парка", - говорится в сообщении. Сооружения выполнены в классическом стиле, дно фонтанов облицовано гранитом трех цветов, вершину каждого венчает скульптурная композиция лебедя-кликуна, напомнили в комплексе городского хозяйства. "Для промывки фонтанов задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную машину с аппаратом высокого давления", - пояснили в ведомстве. Сообщается, что с помощью моющих средств специалисты тщательно очистили чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. Все работы были выполнены за шесть часов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Северный Речной вокзал, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два исторических фонтана промыли городские службы Москвы в парке Северного речного вокзала, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Промыли два исторических фонтана в парке Северного речного вокзала в САО. Фонтаны расположены на одной из продольных аллей, по левую и по правую стороны от центральной аллеи парка", - говорится в сообщении.
Сооружения выполнены в классическом стиле, дно фонтанов облицовано гранитом трех цветов, вершину каждого венчает скульптурная композиция лебедя-кликуна, напомнили в комплексе городского хозяйства.
"Для промывки фонтанов
задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную машину с аппаратом высокого давления", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что с помощью моющих средств специалисты тщательно очистили чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. Все работы были выполнены за шесть часов.