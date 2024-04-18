https://ria.ru/20240418/moskva-1940822688.html

В Москве нашли машину подозреваемого в убийстве мужчины за замечание

В Москве нашли машину подозреваемого в убийстве мужчины за замечание - РИА Новости, 18.04.2024

В Москве нашли машину подозреваемого в убийстве мужчины за замечание

Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в резонансном убийстве 24-летнего мужчины на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:22

2024-04-18T15:22

2024-04-18T18:14

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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азербайджан

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в резонансном убийстве 24-летнего мужчины на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Брошенный автомобиль "БМВ" был обнаружен на улице Новороссийская", — говорится в заявлении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что молодой человек несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться.Среди опубликованных ведомством фотографий также есть снимок ножа — вероятно, того, которым убили мужчину. На острие видны красные пятна, на рукоятке изображен волк с открытой пастью.Позднее в СК сообщили о задержании отца и друга подозреваемого. Следователи проводят обыски по месту его жительства и у людей из его окружения. Кроме того, ведомство проверяет законность получения молодым человеком и его родственниками российского гражданства.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя. В ответ на замечание приезжий напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. От полученных травм молодой человек умер в больнице. Преступник сбежал с места преступления, идет розыск.Как сообщили в Следственном комитете, личность подозреваемого уже установили, он находится в России нелегально. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, временная регистрация у приезжего истекла в феврале этого года.

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Нападение на жителя Москвы из-за парковки. Видео с места преступления Гражданин Азербайджана зарезал москвича из-за замечания насчет неправильной парковки, преступника ищут, сообщили в столичном управлении СК. Приезжему 21 год, его личность установлена, заведено уголовное дело об убийстве. Видео с места преступления РИА Новости предоставил источник. 2024-04-18T15:22 true PT0M26S

Нападение на жителя Москвы из-за парковки Гражданин Азербайджана зарезал жителя Москвы у подъезда после замечания о неправильной парковке. Конфликт между несколькими мужчинами произошел 17 апреля у дома на улице Краснодарской. 25-летний Кирилл Ковалев сделал замечание из-за машины, припаркованной рядом с подъездом и мешающей проходу. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 21-летний гражданин Азербайджана ударил мужчину ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый пока не задержан. 2024-04-18T15:22 true PT0M17S

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), bmw x5, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы