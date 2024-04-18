https://ria.ru/20240418/moskva-1940815878.html

Минеева: МСБ Москвы надо активнее коммуницировать между собой и с властями

Минеева: МСБ Москвы надо активнее коммуницировать между собой и с властями - РИА Новости, 18.04.2024

Минеева: МСБ Москвы надо активнее коммуницировать между собой и с властями

Власти Москвы для помощи столичному малому и среднему бизнесу выработали уже более ста мер поддержки, но предприниматели зачастую не знают о них из-за своей... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:28

2024-04-18T16:28

2024-04-18T16:28

твой бизнес

твой бизнес – новости

москва

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Москвы для помощи столичному малому и среднему бизнесу выработали уже более ста мер поддержки, но предприниматели зачастую не знают о них из-за своей разобщенности, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. "Бизнесом в Москве становится сегодня заниматься все проще. Об этом говорят цифры. Только за последний год число предпринимателей в городе выросло и достигло рекордной цифры почти в миллион. ... Москва - единственный субъект РФ, где растет число предпринимателей", - сказала она на полях конференции "Взаимодействие бизнеса и власти. Новые ориентиры". Происходит это, по ее словам, от того, что "власти столицы стараются всячески помогать бизнесу". "На сегодняшний день власти города выработали уже 114 мер поддержки столичного предпринимательства", - подчеркнула собеседница агентства. Но бизнес, прежде всего малый и средний, заметила она, часто даже не знает об этих мерах. "По нашим данным, 68% предпринимателей МСБ столицы не пытаются получить поддержку от властей, лишь потому что не слышали о ней", - подчеркнула Минеева. Причина этого, по ее мнению, в том, что "компании не до конца еще находятся в сплоченном состоянии". "Бизнес должен проявлять больше активности, знать о своих правах и возможностях, теснее коммуницировать друг с другом - только в этом случае он будет активнее и качественнее развиваться", - заключила она.

https://ria.ru/20240418/glemping-1940806868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)