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Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
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14:28 18.04.2024 (обновлено: 17:16 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/moskva-1940806997.html
Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве
Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве
Временная регистрация у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве истекла в феврале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:28
2024-04-18T17:16
происшествия
москва
россия
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Временная регистрация у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве истекла в феврале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Установлено, что временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года", - сказал собеседника агентства.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html
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происшествия, москва, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Россия, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве

Источник: регистрация у подозреваемого в убийстве в Москве истекла в феврале

© ГСУ СК России по г. МосквеПоследствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
Последствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
© ГСУ СК России по г. Москве
Последствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Временная регистрация у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве истекла в феврале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Установлено, что временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года", - сказал собеседника агентства.
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ПроисшествияМоскваРоссияАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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