https://ria.ru/20240418/moskva-1940806997.html

Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве

Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве - РИА Новости, 18.04.2024

Стали известны подробности убийства мужчины на парковке в Москве

Временная регистрация у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве истекла в феврале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:28

2024-04-18T14:28

2024-04-18T17:16

происшествия

москва

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Временная регистрация у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве истекла в феврале, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Установлено, что временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года", - сказал собеседника агентства.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html

https://ria.ru/20240409/sud-1938826969.html

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происшествия, москва, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы