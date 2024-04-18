https://ria.ru/20240418/mkad-1940691000.html

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют - РИА Новости, 18.04.2024

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют

Движение временно закроют на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в четверг и пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:14

2024-04-18T01:14

2024-04-18T01:21

мкад

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение временно закроют на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в четверг и пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Так, в период с 22.00 18 апреля до 02.00 19 апреля движение будет кратковременно закрыто на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе. Также движение закроют от дома номер 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД, на Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца, в Проектируемом проезде №3502.

https://ria.ru/20240327/metro-1936143067.html

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2024

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мкад