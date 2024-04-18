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Движение на внешней стороне МКАД временно закроют - РИА Новости, 18.04.2024
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01:14 18.04.2024 (обновлено: 01:21 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/mkad-1940691000.html
Движение на внешней стороне МКАД временно закроют
Движение на внешней стороне МКАД временно закроют - РИА Новости, 18.04.2024
Движение на внешней стороне МКАД временно закроют
Движение временно закроют на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в четверг и пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:14
2024-04-18T01:21
мкад
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение временно закроют на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в четверг и пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Так, в период с 22.00 18 апреля до 02.00 19 апреля движение будет кратковременно закрыто на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе. Также движение закроют от дома номер 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД, на Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца, в Проектируемом проезде №3502.
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мкад
МКАД
Движение на внешней стороне МКАД временно закроют

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18 и 19 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение временно закроют на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в четверг и пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Так, в период с 22.00 18 апреля до 02.00 19 апреля движение будет кратковременно закрыто на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе.
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Также движение закроют от дома номер 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД, на Волгоградском проспекте от МКАД до Третьего транспортного кольца, в Проектируемом проезде №3502.
 
МКАД
 
 
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