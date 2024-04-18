https://ria.ru/20240418/miting-1940922672.html

В Тбилиси студенты собрались на митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси студенты собрались на митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 18.04.2024

В Тбилиси студенты собрались на митинг против закона об иноагентах

Студенты грузинских вузов собрались перед зданием парламента в Тбилиси, чтобы опротестовать принятие закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:14

2024-04-18T23:14

2024-04-18T23:14

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ТБИЛИСИ, 18 апр - РИА Новости. Студенты грузинских вузов собрались перед зданием парламента в Тбилиси, чтобы опротестовать принятие закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Жители Грузии с понедельника по среду проводили митинги в столице, выступая против нового законопроекта об иностранных агентах. В среду парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. На митингах за предыдущие три дня, по данным МВД, были задержаны 27 человек. Оппозиционеры и организаторы прошедших акций не анонсировали возобновление демонстраций в четверг, так как в этот день не было парламентских процедур. Однако на этот раз опротестовать закон решили студенты. Акция менее массовая, чем предыдущие. Изначально собравшиеся у парламента провели шествие к зданию правительственной канцелярии и офиса правящей партии "Грузинская мечта", затем они вновь вернулись на проспект Руставели к законодательному органу. Демонстранты утверждают, что целью их митинга является рост информации в связи с законопроектом. Оппозиционные партии ранее в четверг распространили совместное заявление, в котором призвали к полной мобилизации ко второму чтению законопроекта, которое, по данным СМИ, предположительно, состоится 17 мая. Перед этим пройдут слушания в парламентских комитетах. Грузинские оппозиционные партии в совместном заявлении выразили готовность и полную мобилизацию, чтобы противостоять принятию парламентом закона об иноагентах во втором чтении. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

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в мире, грузия, сша, россия, ираклий кобахидзе, тбилиси