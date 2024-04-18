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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 18.04.2024 (обновлено: 14:28 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/minoborony-1940803640.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.04.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли противнику поражение на южнодонецком направлении, потери Киева... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:20
2024-04-18T14:28
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли противнику поражение на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника при этом составили до 140 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырех автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart производства Великобритании, а также трех полевых складов боеприпасов.
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киев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли противнику поражение на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника при этом составили до 140 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырех автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart производства Великобритании, а также трех полевых складов боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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