https://ria.ru/20240418/minoborony-1940803640.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.04.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли противнику поражение на южнодонецком направлении, потери Киева... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:20

2024-04-18T14:20

2024-04-18T14:28

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли противнику поражение на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 140 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника при этом составили до 140 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырех автомобилей, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart производства Великобритании, а также трех полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940770569.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, вооруженные силы рф, безопасность