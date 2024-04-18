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Минобрнауки исключило коммерческие организации из экзамена для иностранцев - РИА Новости, 18.04.2024
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09:19 18.04.2024 (обновлено: 09:22 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/migranty-1940715971.html
Минобрнауки исключило коммерческие организации из экзамена для иностранцев
Минобрнауки исключило коммерческие организации из экзамена для иностранцев - РИА Новости, 18.04.2024
Минобрнауки исключило коммерческие организации из экзамена для иностранцев
Коммерческие организации с 1 мая не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:19
2024-04-18T09:22
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммерческие организации с 1 мая не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. Отмечается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов по вопросу качества проведения экзамена для иностранцев. "В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что на совещании обсуждался вопрос более тщательного контроля со стороны вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров, кроме того, в течение 2023 года количество мест проведения такого экзамена сокращено более чем в два раза. "Подчеркиваю, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов лежит на вас", - сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении.
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Минобрнауки исключило коммерческие организации из экзамена для иностранцев

Коммерческие организации с 1 мая не смогут проводить экзамен для мигрантов

© РИА Новости / Павел ЛисицынКомплексный экзамен для мигрантов
Комплексный экзамен для мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Комплексный экзамен для мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммерческие организации с 1 мая не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.
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Отмечается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов по вопросу качества проведения экзамена для иностранцев.
"В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на совещании обсуждался вопрос более тщательного контроля со стороны вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров, кроме того, в течение 2023 года количество мест проведения такого экзамена сокращено более чем в два раза.
"Подчеркиваю, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов лежит на вас", - сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении.
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