https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html

ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным - РИА Новости, 18.04.2024

ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:43

2024-04-18T12:43

2024-04-18T18:08

в мире

россия

берлин (город)

европа

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/25/1563912575_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9c47d02adc3588246784b8ce3104011b.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти". Тех самых официальных лиц нашей страны, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой, которые вложили свои собственные силы, которые работали, выполняя свои обязанности, сочетая их с реализацией гражданской позиции по сохранению исторической памяти и отстаиванию каждого памятника на территории Европы, которые сносили", — сказала она в ходе брифинга в четверг."Мы расцениваем и рассматриваем данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны. Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", — подчеркнула Захарова. Власти ФРГ до сих пор не дали ответа на ноту, направленную в МИД страны российским посольством в марте этого года с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, указала официальный представитель российского МИД. "Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", — добавила она.

https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html

россия

берлин (город)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, берлин (город), европа, мария захарова