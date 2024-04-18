https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html
ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным
ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным - РИА Новости, 18.04.2024
ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным
Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:43
2024-04-18T12:43
2024-04-18T18:08
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мария захарова
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти". Тех самых официальных лиц нашей страны, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой, которые вложили свои собственные силы, которые работали, выполняя свои обязанности, сочетая их с реализацией гражданской позиции по сохранению исторической памяти и отстаиванию каждого памятника на территории Европы, которые сносили", — сказала она в ходе брифинга в четверг."Мы расцениваем и рассматриваем данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны. Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", — подчеркнула Захарова. Власти ФРГ до сих пор не дали ответа на ноту, направленную в МИД страны российским посольством в марте этого года с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, указала официальный представитель российского МИД. "Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", — добавила она.
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в мире, россия, берлин (город), европа, мария захарова
В мире, Россия, Берлин (город), Европа, Мария Захарова
ФРГ назвала участие России в церемонии памяти узников нацизма нежелательным
ФРГ выступила против участия России в церемонии по случаю освобождения лагерей
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти". Тех самых официальных лиц нашей страны, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой, которые вложили свои собственные силы, которые работали, выполняя свои обязанности, сочетая их с реализацией гражданской позиции по сохранению исторической памяти и отстаиванию каждого памятника на территории Европы, которые сносили", — сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Мы расцениваем и рассматриваем данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны. Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", — подчеркнула Захарова.
Власти ФРГ до сих пор не дали ответа на ноту, направленную в МИД страны российским посольством в марте этого года с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, указала официальный представитель российского МИД.
"Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", — добавила она.