https://ria.ru/20240418/mid-1940752023.html
В МИД России прокомментировали отказ возмещать ущерб по "Северному потоку"
В МИД России прокомментировали отказ возмещать ущерб по "Северному потоку" - РИА Новости, 18.04.2024
В МИД России прокомментировали отказ возмещать ущерб по "Северному потоку"
Западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:41
2024-04-18T11:41
2024-04-18T11:44
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, особенно на фоне воровства странами Запада государственных активов и частной собственности, а также уничтожения гражданских инфраструктурных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на публикацию газеты "Коммерсант", в которой говорилось о том, что страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсации компании-оператору "Северного потока" Nord Stream AG ввиду того, что газопровод якобы пострадал от военных действий, что не было включено в контракт. "Во-первых, еще одна важная характеристика "либеральных ценностей", под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики - страховая система. Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она задалась вопросом, кто и с кем с точки зрения "лондонских страховщиков" воюет. "Подсказка: поставки вооружений киевскому режиму идут за счет коллективного Запада. Он же совершил государственный переворот на Украине. Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги", - добавила Захарова. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240305/podryv-1931326029.html
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россия, украина, европа, мария захарова, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Украина, Европа, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В МИД России прокомментировали отказ возмещать ущерб по "Северному потоку"
МИД: западные страховщики лишатся доверия из-за ситуации с "Северным потоком"
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, особенно на фоне воровства странами Запада государственных активов и частной собственности, а также уничтожения гражданских инфраструктурных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
Она обратила внимание на публикацию газеты "Коммерсант", в которой говорилось о том, что страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсации компании-оператору "Северного потока" Nord Stream AG ввиду того, что газопровод якобы пострадал от военных действий, что не было включено в контракт.
"Во-первых, еще одна важная характеристика "либеральных ценностей", под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики - страховая система. Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она задалась вопросом, кто и с кем с точки зрения "лондонских страховщиков" воюет.
"Подсказка: поставки вооружений киевскому режиму идут за счет коллективного Запада. Он же совершил государственный переворот на Украине. Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги", - добавила Захарова.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.