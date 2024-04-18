https://ria.ru/20240418/mid-1940704913.html
МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе
МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе - РИА Новости, 18.04.2024
МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе
МИД России совместно с другими компетентными органами может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в РФ по электронной визе,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:28
2024-04-18T06:28
2024-04-18T06:39
россия
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МИД России совместно с другими компетентными органами может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в РФ по электронной визе, заявил РИА Новости замглавы дипведомства Евгений Иванов. "Увеличение продолжительности электронной визы - это одно из предложений. У нас есть соответствующее поручение правительства провести мониторинг (по выдаче электронных виз - ред.). После этого мониторинга совместно с компетентными ведомствами будем вносить предложение", - рассказал Иванов, отвечая на вопрос о возможно продлении срока электронных виз в РФ. Говоря о сроках внесения предложения, дипломат обозначил осень текущего года. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств ЕС. Ранее Иванов заявлял РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html
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россия, евгений иванов (дипломат)
Россия, Евгений Иванов (дипломат)
МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе
МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания в РФ по электронной визе