https://ria.ru/20240418/mid-1940704913.html

МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе

МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе - РИА Новости, 18.04.2024

МИД может осенью предложить увеличить срок пребывания по электронной визе

МИД России совместно с другими компетентными органами может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в РФ по электронной визе,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:28

2024-04-18T06:28

2024-04-18T06:39

россия

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МИД России совместно с другими компетентными органами может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в РФ по электронной визе, заявил РИА Новости замглавы дипведомства Евгений Иванов. "Увеличение продолжительности электронной визы - это одно из предложений. У нас есть соответствующее поручение правительства провести мониторинг (по выдаче электронных виз - ред.). После этого мониторинга совместно с компетентными ведомствами будем вносить предложение", - рассказал Иванов, отвечая на вопрос о возможно продлении срока электронных виз в РФ. Говоря о сроках внесения предложения, дипломат обозначил осень текущего года. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств ЕС. Ранее Иванов заявлял РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.

https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html

https://ria.ru/20240418/konstantinov-1940700601.html

россия

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россия, евгений иванов (дипломат)