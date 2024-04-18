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Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 18.04.2024
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05:49 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/mid-1940702854.html
Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД
Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 18.04.2024
Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД
Граждане Китая чаще других получают электронные визы в Россию, но сервис востребован и у иностранцев из других государств, в том числе из прибалтийских стран,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:49
2024-04-18T05:49
россия
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Граждане Китая чаще других получают электронные визы в Россию, но сервис востребован и у иностранцев из других государств, в том числе из прибалтийских стран, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств ЕС. "В основном китайцы пользуются, а так все понемножку, там и прибалтийские страны пользуются. Все, кто хочет воспользоваться, все пользуются", - сказал Иванов. Ранее Иванов заявлял РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938748191.html
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россия, евгений иванов (дипломат)
Россия, Евгений Иванов (дипломат)
Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД

МИД: граждане Китая чаще других получают электронные визы в Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Граждане Китая чаще других получают электронные визы в Россию, но сервис востребован и у иностранцев из других государств, в том числе из прибалтийских стран, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств ЕС.
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"В основном китайцы пользуются, а так все понемножку, там и прибалтийские страны пользуются. Все, кто хочет воспользоваться, все пользуются", - сказал Иванов.
Ранее Иванов заявлял РИА Новости, что расширение списка стран, жителям которых доступно оформление электронных виз РФ, ожидается после 1 августа.
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РоссияЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
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