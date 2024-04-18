https://ria.ru/20240418/mchs-1940760553.html

Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам

Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам - РИА Новости, 18.04.2024

Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам

Спасатели МЧС на лодках доставляют жителей Оренбурга к их подтопленным домам для сбора документов и самых необходимых вещей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:11

2024-04-18T12:11

2024-04-18T12:17

происшествия

жилье

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС на лодках доставляют жителей Оренбурга к их подтопленным домам для сбора документов и самых необходимых вещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Жителям оказывается помощь по доставке к подтопленным домам для сбора вещей и документов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что продолжается откачка воды из подвалов многоквартирных домов и коммуникационных систем. Остаются подтопленными более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков. Эвакуировано 1,91 человек, в том числе 348 детей. По данным МЧС РФ, всего в Оренбуржье с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировано более 16,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбург

россия

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происшествия, жилье, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске