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Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам - РИА Новости, 18.04.2024
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12:11 18.04.2024 (обновлено: 12:17 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/mchs-1940760553.html
Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам
Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам - РИА Новости, 18.04.2024
Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам
Спасатели МЧС на лодках доставляют жителей Оренбурга к их подтопленным домам для сбора документов и самых необходимых вещей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:11
2024-04-18T12:17
происшествия
жилье
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС на лодках доставляют жителей Оренбурга к их подтопленным домам для сбора документов и самых необходимых вещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Жителям оказывается помощь по доставке к подтопленным домам для сбора вещей и документов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что продолжается откачка воды из подвалов многоквартирных домов и коммуникационных систем. Остаются подтопленными более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков. Эвакуировано 1,91 человек, в том числе 348 детей. По данным МЧС РФ, всего в Оренбуржье с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировано более 16,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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происшествия, жилье, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Жилье, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Спасатели на лодках доставляют жителей Оренбурга к подтопленным домам

МЧС: спасатели доставляют оренбуржцев к их домам для сбора документов и вещей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС на лодках доставляют жителей Оренбурга к их подтопленным домам для сбора документов и самых необходимых вещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Жителям оказывается помощь по доставке к подтопленным домам для сбора вещей и документов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что продолжается откачка воды из подвалов многоквартирных домов и коммуникационных систем. Остаются подтопленными более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи приусадебных участков. Эвакуировано 1,91 человек, в том числе 348 детей.
По данным МЧС РФ, всего в Оренбуржье с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировано более 16,5 тысячи человек.
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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ПроисшествияЖильеОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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