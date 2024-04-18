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В Кургане закрытые ворота помешали МЧС спасти пса - РИА Новости, 18.04.2024
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11:46 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/mchs-1940754355.html
В Кургане закрытые ворота помешали МЧС спасти пса
В Кургане закрытые ворота помешали МЧС спасти пса - РИА Новости, 18.04.2024
В Кургане закрытые ворота помешали МЧС спасти пса
Сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУМЧС РФ по Курганской области, которые патрулируют затопленные микрорайоны Кургана, пытались спасти собаку, но не... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:46
2024-04-18T11:46
происшествия
жилье
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУМЧС РФ по Курганской области, которые патрулируют затопленные микрорайоны Кургана, пытались спасти собаку, но не смогли заплыть на лодке на улицу из-за запертых ворот, передает корреспондент РИА Новости. К инспекторам ГИМС Ивану Казанцеву и Евгению Курочкину, которые только что на лодке доставили к дамбе в курганском микрорайоне Вороновка мужчину из затопленного СНТ "Полиграфист", обратилась семейная пара. По их словам, знакомые оставили в доме большого пса - лайку, попросили его забрать. Самостоятельно сделать это не могут - нет лодки, а вброд по затопленным улицам не пройти, некоторые дома стоят в воде по самую крышу. Инспекторы согласились спасти собаку, взяли на борт друга хозяина лайки. Корреспондент РИА Новости приняла участие в спасательной операции. Лодка шла прямо по улице. "Ещё вчера мы тут на машине ездили, а сегодня на лодке уже", - вздыхает Казанцев. На встречу идёт резиновая лодка с двумя мужчинами и собакой. "Вот забрали, три дня пробыла одна ", - сообщил РИА Новости один из мужчин, когда лодки поравнялись. Свернули на нужную улицу, но зайти на нее не удалось - ворота оказались наполовину закрыты, лодке не пройти. "Что ж, разворачиваемся. К сожалению, не спасли пса", - сказал Курочкин. Лодка пошла обратно к дамбе, которая разделяет Вороновку и СНТ. В самой Вороновке ещё сухо. Но с другой стороны дамбы участки и некоторые дома полностью в воде. По словам инспекторов, в "Полиграфистах" всех уже эвакуировали. "Нам поступают заявки из штаба, что где-то остались люди, животные и едем за ними. Сейчас пойдем под Омский мост, надо дедушку спасти", - сказал Казанцев. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана , по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
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происшествия, жилье, тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024
В Кургане закрытые ворота помешали МЧС спасти пса

Сотрудники ГИМС не смогли спасти собаку из-за запертых ворот

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУМЧС РФ по Курганской области, которые патрулируют затопленные микрорайоны Кургана, пытались спасти собаку, но не смогли заплыть на лодке на улицу из-за запертых ворот, передает корреспондент РИА Новости.
К инспекторам ГИМС Ивану Казанцеву и Евгению Курочкину, которые только что на лодке доставили к дамбе в курганском микрорайоне Вороновка мужчину из затопленного СНТ "Полиграфист", обратилась семейная пара. По их словам, знакомые оставили в доме большого пса - лайку, попросили его забрать. Самостоятельно сделать это не могут - нет лодки, а вброд по затопленным улицам не пройти, некоторые дома стоят в воде по самую крышу. Инспекторы согласились спасти собаку, взяли на борт друга хозяина лайки. Корреспондент РИА Новости приняла участие в спасательной операции.
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Лодка шла прямо по улице.
"Ещё вчера мы тут на машине ездили, а сегодня на лодке уже", - вздыхает Казанцев.
На встречу идёт резиновая лодка с двумя мужчинами и собакой.
"Вот забрали, три дня пробыла одна ", - сообщил РИА Новости один из мужчин, когда лодки поравнялись.
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Свернули на нужную улицу, но зайти на нее не удалось - ворота оказались наполовину закрыты, лодке не пройти. "Что ж, разворачиваемся. К сожалению, не спасли пса", - сказал Курочкин.
Лодка пошла обратно к дамбе, которая разделяет Вороновку и СНТ. В самой Вороновке ещё сухо. Но с другой стороны дамбы участки и некоторые дома полностью в воде. По словам инспекторов, в "Полиграфистах" всех уже эвакуировали.
"Нам поступают заявки из штаба, что где-то остались люди, животные и едем за ними. Сейчас пойдем под Омский мост, надо дедушку спасти", - сказал Казанцев.
Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана , по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
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ПроисшествияЖильеТобол (река)КурганНаводнения в России — 2024
 
 
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