Макрон заявил, что по-прежнему намеревается посетить Киев
Макрон заявил, что по-прежнему планирует посетить Киев, но не знает даты
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по-прежнему собирается посетить Киев, однако даты визита пока нет.
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В марте Макрон также заявлял, что обязательно приедет на Украину. Французская газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, который был запланирован на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть отложен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки.
Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
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