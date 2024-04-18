https://ria.ru/20240418/makron-1940887328.html

Макрон заявил, что по-прежнему намеревается посетить Киев

Макрон заявил, что по-прежнему намеревается посетить Киев - РИА Новости, 18.04.2024

Макрон заявил, что по-прежнему намеревается посетить Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по-прежнему собирается посетить Киев, однако даты визита пока нет. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:17

2024-04-18T19:17

2024-04-18T19:27

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по-прежнему собирается посетить Киев, однако даты визита пока нет. "Да, это все еще в планах, но у меня пока нет даты, чтобы вам сообщить", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. В марте Макрон также заявлял, что обязательно приедет на Украину. Французская газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, который был запланирован на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть отложен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки. Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

франция

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, киев