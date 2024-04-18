https://ria.ru/20240418/makarevich-1940741559.html
Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*
Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу* - РИА Новости, 18.04.2024
Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*
Мосгорсуд признал законным штраф в размере 35 тысяч рублей, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:07
2024-04-18T11:07
2024-04-18T11:19
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украина
московский городской суд
машина времени
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 35 тысяч рублей, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс- службе суда. "Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Штраф Макаревич* получил в августе прошлого года. Тогда столичный суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34. Из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости следует, что музыкант "допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом, либо касаются деятельности иностранного агента". Таганский суд Москвы в мае рассмотрит еще один протокол в отношении музыканта за отсутствие плашки в его контенте. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонён.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, московский городской суд, машина времени, происшествия
Москва, Россия, Украина, Московский городской суд, Машина времени, Происшествия
Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*
Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 35 тысяч рублей
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 35 тысяч рублей, назначенный музыканту Андрею Макаревичу* за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс- службе суда.
"Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы
о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Штраф Макаревич* получил в августе прошлого года. Тогда столичный суд признал его виновным по части 4 статьи 19.34. Из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости следует, что музыкант "допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом, либо касаются деятельности иностранного агента".
Таганский суд Москвы в мае рассмотрит еще один протокол в отношении музыканта за отсутствие плашки в его контенте.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России
включило основателя группы "Машина времени
" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина
, также упоминалась политическая деятельность. Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонён.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России