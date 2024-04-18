Рейтинг@Mail.ru
В России расширили перечень жизненно важных препаратов - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 18.04.2024 (обновлено: 14:41 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
В России расширили перечень жизненно важных препаратов - РИА Новости, 18.04.2024
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:35
2024-04-18T14:41
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_0:93:3058:1814_1920x0_80_0_0_1186729c18c9cc2f55d54d02c75201f5.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина. "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — говорится в публикации. В обновленный перечень добавили три комбинированных препарата, которые применяют для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями:Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом:Также эти медикаменты пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.Всего в списке жизненно важных препаратов уже более 800 наименований. Все включенные в него медикаменты производят исключительно на территории России, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство.
https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html
https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940059867.html
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_edeb13f7cbf6c1d33d10b1a4b9f9306b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России расширили перечень жизненно важных препаратов

Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевты
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фармацевты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина.
«
"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — говорится в публикации.
Здание Минздрава - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций
5 апреля, 09:33
В обновленный перечень добавили три комбинированных препарата, которые применяют для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями:
  • цефепим+сульбактам;
  • ламивудин+фосфазид;
  • тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом:
  • сампэгинтерферон бета-1а;
  • дивозилимаб.
Цех по упаковке лекарственных средств - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами
15 апреля, 09:14
Также эти медикаменты пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Программа обеспечивает лекарствами пациентов, страдающих редкими болезнями, требующими дорогостоящего лечения. Препараты централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы финансируются из федерального бюджета.

Всего в списке жизненно важных препаратов уже более 800 наименований. Все включенные в него медикаменты производят исключительно на территории России, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство.
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств
19 января, 22:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала