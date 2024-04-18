https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
В России расширили перечень жизненно важных препаратов - РИА Новости, 18.04.2024
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:35
2024-04-18T10:35
2024-04-18T14:41
общество
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина. "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — говорится в публикации. В обновленный перечень добавили три комбинированных препарата, которые применяют для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями:Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом:Также эти медикаменты пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.Всего в списке жизненно важных препаратов уже более 800 наименований. Все включенные в него медикаменты производят исключительно на территории России, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство.
https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html
https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940059867.html
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте
кабмина.
«
"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — говорится в публикации.
В обновленный перечень добавили три комбинированных препарата, которые применяют для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями:
- цефепим+сульбактам;
- ламивудин+фосфазид;
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом:
- сампэгинтерферон бета-1а;
- дивозилимаб.
Также эти медикаменты пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.
Программа обеспечивает лекарствами пациентов, страдающих редкими болезнями, требующими дорогостоящего лечения. Препараты централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы финансируются из федерального бюджета.
Всего в списке жизненно важных препаратов уже более 800 наименований. Все включенные в него медикаменты производят исключительно на территории России, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство.