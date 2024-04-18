https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

В России расширили перечень жизненно важных препаратов

В России расширили перечень жизненно важных препаратов - РИА Новости, 18.04.2024

В России расширили перечень жизненно важных препаратов

Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:35

2024-04-18T10:35

2024-04-18T14:41

общество

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина. "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — говорится в публикации. В обновленный перечень добавили три комбинированных препарата, которые применяют для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями:Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом:Также эти медикаменты пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.Всего в списке жизненно важных препаратов уже более 800 наименований. Все включенные в него медикаменты производят исключительно на территории России, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство.

https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html

https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940059867.html

https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия