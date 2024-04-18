https://ria.ru/20240418/lebedev-1940708617.html

Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске

Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске - РИА Новости, 18.04.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске

ВС РФ ударили по расположению военных в Ивано-Франковске, сообщается о множестве "скорых" и оцеплении кварталов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:42

2024-04-18T07:42

2024-04-18T07:49

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы рф

ивано-франковск

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по расположению военных в Ивано-Франковске, сообщается о множестве "скорых" и оцеплении кварталов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html

ивано-франковск

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сергей лебедев, вооруженные силы рф, ивано-франковск