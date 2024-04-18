https://ria.ru/20240418/lebedev-1940708617.html
Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске
Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске - РИА Новости, 18.04.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске
ВС РФ ударили по расположению военных в Ивано-Франковске, сообщается о множестве "скорых" и оцеплении кварталов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:42
2024-04-18T07:42
2024-04-18T07:49
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
ивано-франковск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ВС РФ ударили по расположению военных в Ивано-Франковске, сообщается о множестве "скорых" и оцеплении кварталов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
ивано-франковск
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сергей лебедев, вооруженные силы рф, ивано-франковск
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Ивано-Франковск
Подполье сообщило об ударе по расположению военных в Ивано-Франковске
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по расположению военных в Ивано-Франковске