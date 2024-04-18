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Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье
Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье - РИА Новости, 18.04.2024
Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:34
2024-04-18T06:34
2024-04-18T06:34
харьков
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сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет", - сказал подпольщик.
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харьков, россия, сергей лебедев
Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по пригороду Харькова