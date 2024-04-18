https://ria.ru/20240418/lebedev-1940705304.html

Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье

Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье - РИА Новости, 18.04.2024

Российские силы нанесли удар по пригороду Харькова, сообщило подполье

Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:34

2024-04-18T06:34

2024-04-18T06:34

харьков

россия

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет", - сказал подпольщик.

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

харьков

россия

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харьков, россия, сергей лебедев