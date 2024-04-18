https://ria.ru/20240418/lavrov-1940753063.html

Лавров даст интервью трем радиостанциям

Лавров даст интервью трем радиостанциям - РИА Новости, 18.04.2024

Лавров даст интервью трем радиостанциям

Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", заявила... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:42

2024-04-18T11:42

2024-04-18T11:42

россия

мария захарова

сергей лавров

маргарита симоньян

политика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Оно (интервью – ред.) будет посвящено вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседу проведут главные редакторы указанных средств массовой информации, Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918629038.html

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россия, мария захарова, сергей лавров, маргарита симоньян, политика