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Лавров даст интервью трем радиостанциям - РИА Новости, 18.04.2024
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11:42 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/lavrov-1940753063.html
Лавров даст интервью трем радиостанциям
Лавров даст интервью трем радиостанциям - РИА Новости, 18.04.2024
Лавров даст интервью трем радиостанциям
Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", заявила... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:42
2024-04-18T11:42
россия
мария захарова
сергей лавров
маргарита симоньян
политика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Оно (интервью – ред.) будет посвящено вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседу проведут главные редакторы указанных средств массовой информации, Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, мария захарова, сергей лавров, маргарита симоньян, политика
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян, Политика
Лавров даст интервью трем радиостанциям

Глава МИД Лавров 19 апреля даст интервью трем радиостанциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Оно (интервью – ред.) будет посвящено вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседу проведут главные редакторы указанных средств массовой информации, Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян", - сказала Захарова на брифинге.
Интервью главы МИД Сергея Лаврова генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМаргарита СимоньянПолитика
 
 
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