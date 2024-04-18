https://ria.ru/20240418/lattr-1940702241.html

К пилотированию F-16 на Украине могут привлечь ЧВК, допустил эксперт

К пилотированию F-16 на Украине могут привлечь ЧВК, допустил эксперт - РИА Новости, 18.04.2024

К пилотированию F-16 на Украине могут привлечь ЧВК, допустил эксперт

Канадских и американских профессиональных пилотов из состава частных военных компаний (ЧВК) могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:22

2024-04-18T05:22

2024-04-18T05:22

в мире

украина

киев

франция

f-16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадских и американских профессиональных пилотов из состава частных военных компаний (ЧВК) могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Ряд западных стран пообещали Киеву поставить F-16, а неоднократные задержки объясняют сложностью их подготовки и развертывания, а также необходимостью обучить достаточное количество пилотов. "Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International - военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине", - сказал эксперт. По его словам, с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем. "Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе "Казье" по программе, которая примерно копирует программу подготовки французских летчиков-истребителей. Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, уже отправляют либо в Англию, либо в США для повышения квалификации по английскому", - рассказал де Латтр. На французской базе украинских пилотов на первом этапе обучают на турбовинтовом самолете РС-21, в котором кабина пилота оцифрована, в отличие от украинских самолетов. Пилот должен пройти на такой машине "акклиматизацию" - привыкнуть к использованию приборов. На втором этапе - пересаживают на старые списанные самолеты Alfa Jet, и только после этого могут отправить на обучение пилотированию F-16, сказал собеседник агентства. По его словам, если F-16 применяют в боевой работе профессионально, то это не украинские пилоты. Единственное, что смогли сделать украинские, это осуществить перелет на F-16 с базы на базу в Европе, отметил де Латтр. "Может быть, сложится ситуация, когда скажут, что украинский пилот, обучавшийся на F-16, на самом деле будет французом", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240321/f-16-1934703613.html

https://ria.ru/20231013/piloty-1902682595.html

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в мире, украина, киев, франция, f-16