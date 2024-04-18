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"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига" - РИА Новости, 18.04.2024
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07:25 18.04.2024 (обновлено: 07:32 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kvadriga-1940707620.html
"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига"
"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига" - РИА Новости, 18.04.2024
"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига"
Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующая в составе группировки "Юг" ВС РФ, на базе своего подразделения провела испытания бесшумного грузового... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:25
2024-04-18T07:32
безопасность
технологии
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующая в составе группировки "Юг" ВС РФ, на базе своего подразделения провела испытания бесшумного грузового вездехода-беспилотника на электротяге, передает корреспондент РИА Новости. Беспилотный роботизированный транспортер "Квадрига" бойцам "Эспаньолы" поставил производитель. "Отличная машина, называется "Квадрига", электрический привод, скорость до 40 километров в час. Вес этой "ласточки" - до полутора тонн. Может возить на себе также до полутора тонн. Работает как на ручном управлении, так и на дистанционном (пульте управления). С этого пульта ей можно управлять на дистанции до 350 метров без усилителей. Запас хода – более часа. Проехать можно до 40 километров", - рассказал РИА Новости боец подразделения. Бойцы "Эспаньолы", с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, отмечают, что основной плюс транспортного средства - его полная бесшумность и незаметность в тепловизоры противника за счет того, что электродвигатель обладает меньшим тепловыделением.
https://ria.ru/20240418/espanola-1940707052.html
https://ria.ru/20240229/vezdekhod-1930108930.html
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безопасность, технологии
Безопасность, Технологии
"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига"

"Эспаньола" провела испытания роботизированного транспортера "Квадрига"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон батальона "Эспаньола"
Шеврон батальона Эспаньола - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон батальона "Эспаньола". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующая в составе группировки "Юг" ВС РФ, на базе своего подразделения провела испытания бесшумного грузового вездехода-беспилотника на электротяге, передает корреспондент РИА Новости.
Беспилотный роботизированный транспортер "Квадрига" бойцам "Эспаньолы" поставил производитель.
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Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов
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"Отличная машина, называется "Квадрига", электрический привод, скорость до 40 километров в час. Вес этой "ласточки" - до полутора тонн. Может возить на себе также до полутора тонн. Работает как на ручном управлении, так и на дистанционном (пульте управления). С этого пульта ей можно управлять на дистанции до 350 метров без усилителей. Запас хода – более часа. Проехать можно до 40 километров", - рассказал РИА Новости боец подразделения.
Бойцы "Эспаньолы", с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, отмечают, что основной плюс транспортного средства - его полная бесшумность и незаметность в тепловизоры противника за счет того, что электродвигатель обладает меньшим тепловыделением.
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