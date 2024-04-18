https://ria.ru/20240418/kvadriga-1940707620.html

"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига"

"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига" - РИА Новости, 18.04.2024

"Эспаньола" испытала бесшумный роботизированный транспортер "Квадрига"

Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующая в составе группировки "Юг" ВС РФ, на базе своего подразделения провела испытания бесшумного грузового... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:25

2024-04-18T07:25

2024-04-18T07:32

безопасность

технологии

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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующая в составе группировки "Юг" ВС РФ, на базе своего подразделения провела испытания бесшумного грузового вездехода-беспилотника на электротяге, передает корреспондент РИА Новости. Беспилотный роботизированный транспортер "Квадрига" бойцам "Эспаньолы" поставил производитель. "Отличная машина, называется "Квадрига", электрический привод, скорость до 40 километров в час. Вес этой "ласточки" - до полутора тонн. Может возить на себе также до полутора тонн. Работает как на ручном управлении, так и на дистанционном (пульте управления). С этого пульта ей можно управлять на дистанции до 350 метров без усилителей. Запас хода – более часа. Проехать можно до 40 километров", - рассказал РИА Новости боец подразделения. Бойцы "Эспаньолы", с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, отмечают, что основной плюс транспортного средства - его полная бесшумность и незаметность в тепловизоры противника за счет того, что электродвигатель обладает меньшим тепловыделением.

https://ria.ru/20240418/espanola-1940707052.html

https://ria.ru/20240229/vezdekhod-1930108930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии