https://ria.ru/20240418/kurgan-1940710788.html

В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов

В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов - РИА Новости, 18.04.2024

В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов

В Курганской области остаются подтопленными в 30 населенных пунктах семи муниципальных округов 2090 жилых домов и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:21

2024-04-18T08:21

2024-04-18T08:27

происшествия

курганская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940379082_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7dc84b64f5a8c145d66521884ceeb77f.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Курганской области остаются подтопленными в 30 населенных пунктах семи муниципальных округов 2090 жилых домов и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."В реке Тобол в Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды. В областном центре он преодолел отметку опасного явления и достиг 968 см. Остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Спасатели круглосуточно оказывают помощь населению, проводят оповещение и информирование, а также превентивную эвакуацию граждан, уточняется в сообщении.На сегодняшний день эвакуированы почти 14 тысяч человек, привлечены силы и средства в составе свыше 4,3 тысячи специалистов и 1,5 тысячи единиц техники, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939504542.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024