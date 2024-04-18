https://ria.ru/20240418/kurgan-1940710788.html
В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов
В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов - РИА Новости, 18.04.2024
В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов
В Курганской области остаются подтопленными в 30 населенных пунктах семи муниципальных округов 2090 жилых домов и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:21
2024-04-18T08:21
2024-04-18T08:27
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Курганской области остаются подтопленными в 30 населенных пунктах семи муниципальных округов 2090 жилых домов и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."В реке Тобол в Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды. В областном центре он преодолел отметку опасного явления и достиг 968 см. Остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Спасатели круглосуточно оказывают помощь населению, проводят оповещение и информирование, а также превентивную эвакуацию граждан, уточняется в сообщении.На сегодняшний день эвакуированы почти 14 тысяч человек, привлечены силы и средства в составе свыше 4,3 тысячи специалистов и 1,5 тысячи единиц техники, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939504542.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов
В Курганской области остаются затопленными 2090 жилых домов и 3380 участков