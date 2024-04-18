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Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену - РИА Новости, 18.04.2024
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13:28 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kuranov-1940787934.html
Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену
Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену - РИА Новости, 18.04.2024
Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии Александра Куранова по делу о госизмене, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:28
2024-04-18T13:28
происшествия
россия
александр куранов
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии Александра Куранова по делу о госизмене, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Леонидовича Куранова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена)... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 000 рублей", – написала она. Как отметила Лебедева, дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно". Куранов был арестован в Москве в августе 2021 года. Он занимал должность генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). На протяжении многих лет выступал организатором российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходившего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств. По данным из открытых источников, ОАО "НИПГС" уже ликвидировано.
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происшествия, россия, александр куранов, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Александр Куранов, Санкт-Петербургский городской суд
Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену

Суд приговорил к семи годам экс-гендиректора ОАО "НИПГС" Куранова за госизмену

© Фото : сайт НИПГСАлександр Куранов
Александр Куранов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : сайт НИПГС
Александр Куранов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии Александра Куранова по делу о госизмене, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Леонидовича Куранова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена)... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 000 рублей", – написала она. Как отметила Лебедева, дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".
Куранов был арестован в Москве в августе 2021 года. Он занимал должность генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). На протяжении многих лет выступал организатором российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходившего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
По данным из открытых источников, ОАО "НИПГС" уже ликвидировано.
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ПроисшествияРоссияАлександр КурановСанкт-Петербургский городской суд
 
 
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