https://ria.ru/20240418/kuranov-1940787934.html

Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену

Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену - РИА Новости, 18.04.2024

Экс-глава предприятия гиперзвуковых систем получил семь лет за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии Александра Куранова по делу о госизмене, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:28

2024-04-18T13:28

2024-04-18T13:28

происшествия

россия

александр куранов

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии Александра Куранова по делу о госизмене, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Леонидовича Куранова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена)... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 000 рублей", – написала она. Как отметила Лебедева, дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно". Куранов был арестован в Москве в августе 2021 года. Он занимал должность генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). На протяжении многих лет выступал организатором российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходившего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств. По данным из открытых источников, ОАО "НИПГС" уже ликвидировано.

https://ria.ru/20240417/golubkin-1940568487.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, александр куранов, санкт-петербургский городской суд