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В Британии призвали запретить КСИР как террористическую организацию - РИА Новости, 18.04.2024
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13:05 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ksir-1940777746.html
В Британии призвали запретить КСИР как террористическую организацию
В Британии призвали запретить КСИР как террористическую организацию - РИА Новости, 18.04.2024
В Британии призвали запретить КСИР как террористическую организацию
Более 130 членов британского парламента подписались под письмом, которое цитирует газета Times, с требованием отнести элитное подразделение ВС Ирана Корпус... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:05
2024-04-18T13:05
в мире
израиль
иран
лондон
бени ганц
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хезболла
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 130 членов британского парламента подписались под письмом, которое цитирует газета Times, с требованием отнести элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) к террористическим организациям. "Правительство борется с экстремизмом и терроризмом, запретив ХАМАС и "Хезболлах", но этого недостаточно... КСИР представляет основной источник радикальной идеологии, финансирования, предоставления оборудования и подготовки для этих групп. Правительство должно бороться с корнем проблемы и запретить КСИР как террористическую организацию", – говорится в письме, которое цитирует газета Times. Парламентарии также считают, что атака в выходные была лишь самым недавним действием "разрушительного террора КСИР", и утверждают, что КСИР "никогда не представлял большую опасность для Великобритании". Члены парламента также назвали КСИР "бандитами", обвинив их в причастности к нападению на иранского оппозиционного журналиста, ведущего телеканала Iran International Пурию Зераати в Лондоне. Элитное подразделение ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции (КСИР) - в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://radiosputnik.ru/20240414/izrail-1939981066.html
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в мире, израиль, иран, лондон, бени ганц, хамас, хезболла, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Лондон, Бени Ганц, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Британии призвали запретить КСИР как террористическую организацию

В Британии 130 парламентариев подписали письмо с требованием запретить КСИР

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 130 членов британского парламента подписались под письмом, которое цитирует газета Times, с требованием отнести элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) к террористическим организациям.
«
"Правительство борется с экстремизмом и терроризмом, запретив ХАМАС и "Хезболлах", но этого недостаточно... КСИР представляет основной источник радикальной идеологии, финансирования, предоставления оборудования и подготовки для этих групп. Правительство должно бороться с корнем проблемы и запретить КСИР как террористическую организацию", – говорится в письме, которое цитирует газета Times.
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Парламентарии также считают, что атака в выходные была лишь самым недавним действием "разрушительного террора КСИР", и утверждают, что КСИР "никогда не представлял большую опасность для Великобритании". Члены парламента также назвали КСИР "бандитами", обвинив их в причастности к нападению на иранского оппозиционного журналиста, ведущего телеканала Iran International Пурию Зераати в Лондоне.
Элитное подразделение ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции (КСИР) - в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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В миреИзраильИранЛондонБени ГанцХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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