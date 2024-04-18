https://ria.ru/20240418/krivonos-1940757963.html
"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру
"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру - РИА Новости, 18.04.2024
"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру
У Вооруженных сил Украины недостаточно военных и оружия для отражения атак российской армии в районе Часова Яра, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:59
2024-04-18T11:59
2024-04-18T12:34
в мире
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
сергей кривонос
денис пушилин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:58:800:508_1920x0_80_0_0_94e00e490f1d8991d213694214e0add1.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины недостаточно военных и оружия для отражения атак российской армии в районе Часова Яра, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники", — пожаловался он.Кривонос отметил, что и время не играет на руку ВСУ. Кроме того, добавил он, Часов Яр — это господствующая высота, и, если российской армии удастся взять этот город, ей откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940736840.html
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_66669165b89b5ee369df9cb7ac3ab4ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, часов яр, константиновка, сергей кривонос, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Константиновка, Сергей Кривонос, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру
Генерал Кривонос: ВСУ не хватает солдат и оружия для обороны в районе Часова Яра