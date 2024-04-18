https://ria.ru/20240418/krivonos-1940757963.html

"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру

"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру - РИА Новости, 18.04.2024

"Ни людей, ни техники". Генерал ВСУ вынес вердикт Часову Яру

У Вооруженных сил Украины недостаточно военных и оружия для отражения атак российской армии в районе Часова Яра, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:59

2024-04-18T11:59

2024-04-18T12:34

в мире

донецкая народная республика

часов яр

константиновка

сергей кривонос

денис пушилин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины недостаточно военных и оружия для отражения атак российской армии в районе Часова Яра, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники", — пожаловался он.Кривонос отметил, что и время не играет на руку ВСУ. Кроме того, добавил он, Часов Яр — это господствующая высота, и, если российской армии удастся взять этот город, ей откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.

https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html

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донецкая народная республика

часов яр

константиновка

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в мире, донецкая народная республика, часов яр, константиновка, сергей кривонос, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии