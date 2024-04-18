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Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд - РИА Новости, 18.04.2024
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02:17 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kreditki-1940692303.html
Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд
Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд - РИА Новости, 18.04.2024
Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд
Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, ведь обычные потребкредиты одобряют уже не всем, рассказал агентству “Прайм” старший... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:17
2024-04-18T02:17
экономика
андрей сироткин
синергия
банковские карты
кредитные карты
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, ведь обычные потребкредиты одобряют уже не всем, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.Он напомнил, что доступность займов по кредиткам выросла после того, как ставки по кредитам наличными взлетели из-за решений Центробанка. Кредитки же по-прежнему доступны и позволяют банкам зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты.Банки получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого они устанавливают заградительные комиссии — чтобы их не платить, ежемесячно по кредитке приходится тратить хотя бы пять тысяч рублей.&quot;Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры&quot;, — говорит финансист.Таким образом, банки в текущих условиях снижения кредитоспособности клиентов активно навязывают им кредитные карты, по которым дают в долг небольшие суммы, но под высокий процент, заключил Сироткин.
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экономика, андрей сироткин, синергия, банковские карты, кредитные карты, россия
Экономика, Андрей Сироткин, Синергия, Банковские карты, кредитные карты, Россия
Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд

Эксперт Сироткин: банки вынуждают использовать кредитки и зарабатывают на этом

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Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, ведь обычные потребкредиты одобряют уже не всем, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.
Он напомнил, что доступность займов по кредиткам выросла после того, как ставки по кредитам наличными взлетели из-за решений Центробанка. Кредитки же по-прежнему доступны и позволяют банкам зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты.
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Банки получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого они устанавливают заградительные комиссии — чтобы их не платить, ежемесячно по кредитке приходится тратить хотя бы пять тысяч рублей.
«

"Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры", — говорит финансист.

Таким образом, банки в текущих условиях снижения кредитоспособности клиентов активно навязывают им кредитные карты, по которым дают в долг небольшие суммы, но под высокий процент, заключил Сироткин.
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ЭкономикаАндрей СироткинСинергияБанковские картыкредитные картыРоссия
 
 
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