https://ria.ru/20240418/krasnov-1940925843.html
В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов
В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов - РИА Новости, 19.04.2024
В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов
Украинский след очевиден в деле о теракте "Крокус Сити Холле" в Красногорске, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-18T23:51
2024-04-18T23:51
2024-04-19T01:02
красногорск
россия
каракас
игорь краснов
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Украинский след очевиден в деле о теракте "Крокус Сити Холле" в Красногорске, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо.Краснов отметил, что теракт в "Крокусе" стал возможен из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью. Следствие, подчеркнул он, предпринимает все возможное, чтобы определить организаторов, спонсоров и вдохновителей этого преступления."Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", — сказал он.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу о теракте арестованы 11 обвиняемых, включая четырех уроженцев Таджикистана, непосредственно участвовавших в нападении.
https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, россия, каракас, игорь краснов, крокус сити холл
Красногорск, Россия, Каракас, Игорь Краснов, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов
Краснов: уже сейчас в деле о теракте в Красногорске очевиден украинский след
КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Украинский след очевиден в деле о теракте "Крокус Сити Холле" в Красногорске, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо.
Краснов отметил, что теракт в "Крокусе" стал возможен из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью. Следствие, подчеркнул он, предпринимает все возможное, чтобы определить организаторов, спонсоров и вдохновителей этого преступления.
«
"Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", — сказал он.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу о теракте арестованы 11 обвиняемых, включая четырех уроженцев Таджикистана, непосредственно участвовавших в нападении.