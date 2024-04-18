https://ria.ru/20240418/krasnov-1940925843.html

В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов

В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов - РИА Новости, 19.04.2024

В деле о теракте в "Крокусе" очевиден украинский след, заявил Краснов

Украинский след очевиден в деле о теракте "Крокус Сити Холле" в Красногорске, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-18T23:51

2024-04-18T23:51

2024-04-19T01:02

красногорск

россия

каракас

игорь краснов

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Украинский след очевиден в деле о теракте "Крокус Сити Холле" в Красногорске, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру республики Ремихио Себальосом Ичасо.Краснов отметил, что теракт в "Крокусе" стал возможен из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью. Следствие, подчеркнул он, предпринимает все возможное, чтобы определить организаторов, спонсоров и вдохновителей этого преступления."Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", — сказал он.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу о теракте арестованы 11 обвиняемых, включая четырех уроженцев Таджикистана, непосредственно участвовавших в нападении.

https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html

красногорск

россия

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красногорск, россия, каракас, игорь краснов, крокус сити холл