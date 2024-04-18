https://ria.ru/20240418/krasnov-1940697318.html
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 18.04.2024
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч и подпишет соглашение о сотрудничестве, передает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:28
2024-04-18T03:28
2024-04-18T03:28
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч и подпишет соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе. Российский генпрокурор намерен провести ряд встреч с руководителями венесуэльских правоохранительных ведомств и подписать соглашение о сотрудничестве. В Генеральной прокуратуре РФ отметили, что это первый рабочий визит делегации российского надзорного ведомства в Венесуэлу.
https://ria.ru/20240402/maduro-1937232525.html
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в мире, каракас, россия, венесуэла, игорь краснов, симон боливар
В мире, Каракас, Россия, Венесуэла, Игорь Краснов, Симон Боливар
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу
Генпрокурор Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу