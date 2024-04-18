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Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 18.04.2024
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03:28 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/krasnov-1940697318.html
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 18.04.2024
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч и подпишет соглашение о сотрудничестве, передает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:28
2024-04-18T03:28
в мире
каракас
россия
венесуэла
игорь краснов
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КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч и подпишет соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе. Российский генпрокурор намерен провести ряд встреч с руководителями венесуэльских правоохранительных ведомств и подписать соглашение о сотрудничестве. В Генеральной прокуратуре РФ отметили, что это первый рабочий визит делегации российского надзорного ведомства в Венесуэлу.
https://ria.ru/20240402/maduro-1937232525.html
https://ria.ru/20240416/krasnov-1940290634.html
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в мире, каракас, россия, венесуэла, игорь краснов, симон боливар
В мире, Каракас, Россия, Венесуэла, Игорь Краснов, Симон Боливар
Генпрокурор Краснов прибыл с визитом в Венесуэлу

Генпрокурор Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 18 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч и подпишет соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе.
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Мадуро назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях
2 апреля, 04:34
Российский генпрокурор намерен провести ряд встреч с руководителями венесуэльских правоохранительных ведомств и подписать соглашение о сотрудничестве.
В Генеральной прокуратуре РФ отметили, что это первый рабочий визит делегации российского надзорного ведомства в Венесуэлу.
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16 апреля, 03:12
 
В миреКаракасРоссияВенесуэлаИгорь КрасновСимон Боливар
 
 
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