https://ria.ru/20240418/kovid-1940773651.html

Опрос показал, как россияне оценивают опасность коронавируса

Опрос показал, как россияне оценивают опасность коронавируса - РИА Новости, 18.04.2024

Опрос показал, как россияне оценивают опасность коронавируса

Чуть более трети россиян считают, что опасность коронавируса была преувеличена, однако 27% опрошенных с этим не согласны, еще 23% не приняли ни ту, ни другую... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:56

2024-04-18T12:56

2024-04-18T12:56

россия

ближний восток

африка

ромир

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Чуть более трети россиян считают, что опасность коронавируса была преувеличена, однако 27% опрошенных с этим не согласны, еще 23% не приняли ни ту, ни другую позицию, следует из исследования международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International и холдинга "Ромир". "Почти половина респондентов (45%) в различных странах мира в той или иной степени уверены, что угроза, исходившая от СOVID-19 во время пандемии, была преувеличена. Треть участников опроса (33%) придерживаются обратного мнения. А 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу", - показало исследование. Однако, по данным организаций, проводивших опрос, при анализе результатов были выявлены существенные различия по странам и макрорегионам. "В России более трети (35%) респондентов склоняются к мысли, что опасность коронавируса была преувеличена. Более четверти (27%) опрошенных с этим не согласны, а еще 23% не приняли ни ту, ни другую позицию", - говорится в пресс-релизе об итогах исследования. Что касается других стран, то исследователи пришли к выводу, что, несмотря на самые высокие показатели смертности, страны Восточной и Юго-Восточной Европы чаще других соглашаются с тем, что угроза от СOVID-19 была преувеличена. По их данным, такого мнения придерживаются Босния и Герцеговина (75%), Косово (71%), Азербайджан (68%), Румыния (66%) и Грузия (65%). Высокий уровень согласия с тем, что угроза от COVID-19 была преувеличена, демонстрирует и Ближний Восток (47%). "В частности, в странах, охваченных войной, где существует значительная угроза для жизни, респонденты чаще говорили о нагнетании опасности, исходившей от коронавируса. Такой ответ дали, например, в Афганистане (62%), Ираке (59%) и Сирии (57%)", - приводят авторы исследования. Кроме того, существенные различия во мнениях наблюдаются между странами Африки. К примеру, согласно данным, в Кении более половины респондентов (59%) полагают, что угроза коронавируса была преувеличена, в Нигерии же такого мнения придерживаются уже только 32% опрошенных. Тем не менее, авторы исследования считают, что на фоне проблемы эпидемий малярии и ограниченного доступа к чистой воде и пище подобная позиция респондентов на африканском континенте объяснима. Чаще признавали угрозу коронавируса серьезной в странах Западной Европы, Северной и Латинской Америки. "Больше всего таких мнений убыло высказано в Испании (61%), Мексике (57%), Великобритании (49%), Германии (48%), США (47%), Канаде (47%) и Португалии (46%). Во всех этих густонаселенных странах отмечается высокий уровень смертности и большое количество подтвержденных случаев заболевания", - показало исследование. По словам президента РОМИР, доктора социологических наук Андрея Милехина, разногласия в общественном мнении по поводу коронавируса, вероятно, связаны с силой медийной пропаганды в западном мире, а в странах же Ближнего Востока, Африки и глобального Юга достаточно и других проблем помимо смертоносного COVID-19. "Пандемия, видимо, стала последним аккордом глобализации по западному варианту, однако моноцентричность мира давно сдала свои позиции как политически, так и экономически. И даже эпидемия мирового масштаба не смогла объединить страны и континенты в единодушном отношении к ней. Миру сейчас, как никогда, нужны новые ориентиры, желательно, более здоровые", - прокомментировал Милехин. Глобальный опрос "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International был проведен в конце 2023 года в 44 странах мира среди более чем 40 тысяч человек. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам. В России исследование проводил РОМИР. Было опрошено 1200 респондентов по национальной репрезентативной выборке.

https://ria.ru/20240321/naselenie-1934773520.html

https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html

https://ria.ru/20230923/covid-1898215144.html

россия

ближний восток

африка

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россия, ближний восток, африка, ромир